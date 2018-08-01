"Арсенал" ожидает ухода Газидиса в "Милан"

Исполнительный директор "Арсенала" Иван Газидис уведомил руководство своего клуба о поступившем ему предложении из "Милана".

Напомним, слухи об отъезде Газидиса в Италию циркулируют с тех пор, как новым собственником "Милана" стал американский хедж-фонд Elliot Management.



Как передает The Telegraph в эксклюзивном материале, эти слухи не лишены под собой основания. Ивану действительно поступило предложение перебраться на "Сан-Сиро", о чем он уже уведомил своего нынешнего работодателя.



И хотя Газидис пока не сообщил "канонирам", собирается ли он принять это предложение, на "Эмирейтс" всерьез опасается, что Иван посчитает свою миссию в Северном Лондоне выполненной и откликнется на новый вызов.



Добавим, что Газидис провел в "Арсенале" 10 лет. Иван сыграл ключевую роль в назначении на директорские посты Свена Мислинтата с Раулем Санллехи и расставании с главным тренером Арсеном Венгером.