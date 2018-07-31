Льоренте планирует остаться в "Тоттенхэме"

Нападающий "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте заявил, что не хочет уходить из лондонского клуба.

На исходе летнего трансферного окна прошлого года "шпоры" опередили "Челси" и подписали Льоренте из "Суонси" за 15 миллионов фунтов. С тех пор Фернандо забил пять голов, включая лишь один в Премьер-Лиге.



Ранее этим летом ходили слухи, что "Тоттенхэм" готов выслушать предложения насчет 33-летнего испанца, однако сам Фернандо планирует остаться и считает, что все еще может пригодиться команде Маурисио Почеттино.



"Мне очень хорошо здесь, и я бы хотел помогать команде больше, чем в прошлом году, забивая больше голов. Это непросто, но я знаю свое место. Харри (Кейн) — невероятный игрок, он хочет играть и всегда забивать по два-три гола. Это хорошо для команды, и я лишь должен быть готов, когда предоставится мой шанс".



"Если они подписали меня в прошлом году, значит они хотят кого-то вроде меня, разве нет? Прошлый сезон я начинал со сломанной рукой, и это было сложно для меня. Когда я не играю матчи, сложно быть в форме".



"В других своих клубах я обычно играл регулярно, и мне было легко поддерживать форму. Но здесь другая ситуация, поэтому мне нужно изменить свою установку, не падать духом и продолжать работать, потому что я считаю, что могу пригодиться команде в важные моменты сезона. Я отлично себя чувствую", — цитирует Льоренте ESPN.