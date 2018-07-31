FA вводит желтые и красные карточки для тренеров

Со следующего сезона рефери смогут предъявлять желтые и красные карточки главным тренерам из четырех первых дивизионов Англии, включая Премьер-Лигу.

Данное нововведение, касающееся Премьер-Лиги, Чемпионшипа, Лиги Один, Лиги Два, Кубка Англии и Кубка Лиги, является экспериментальной программой Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) на сезон 2018/19.



Таким образом, теперь арбитры смогут реагировать на неподобающие поведение главных тренеров у бровки. Как и в случае с игроками, наставник может был удален за две желтые карточки или за прямую красную, если его поступок того заслуживает.



Под неподобающим поведением, наказываемым желтой карточкой, понимаются споры с бригадой арбитров, оскорбительные или ругательные высказывания по отношению к арбитрам или оппонентам, саркастические аплодисменты, пинание бутылок с водой или другого инвентаря, проникновение в чужую техническую зону, конфликты с болельщиками. Проявление же жестокости, плевки и вмешательство в игру повлекут за собой прямую красную.



Единственный нюанс заключается в том, что в матчах Премьер-Лиги главные тренеры будут получать устные предупреждения вместо физического предъявления карточек, но в во внутренних кубковых соревнованиях правила будут едины для всех.



Если тренер накопит четыре желтых карточки, то будет дисквалифицирован на один матч, если восемь — на два матча, если 12 — на три матча, а если 16, то предстанет перед дисциплинарной комиссией FA, которая самостоятельно определит наказание.