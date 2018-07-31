FA вводит желтые и красные карточки для тренеров

Майк Дин Со следующего сезона рефери смогут предъявлять желтые и красные карточки главным тренерам из четырех первых дивизионов Англии, включая Премьер-Лигу.

Данное нововведение, касающееся Премьер-Лиги, Чемпионшипа, Лиги Один, Лиги Два, Кубка Англии и Кубка Лиги, является экспериментальной программой Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) на сезон 2018/19.

Таким образом, теперь арбитры смогут реагировать на неподобающие поведение главных тренеров у бровки. Как и в случае с игроками, наставник может был удален за две желтые карточки или за прямую красную, если его поступок того заслуживает.

Под неподобающим поведением, наказываемым желтой карточкой, понимаются споры с бригадой арбитров, оскорбительные или ругательные высказывания по отношению к арбитрам или оппонентам, саркастические аплодисменты, пинание бутылок с водой или другого инвентаря, проникновение в чужую техническую зону, конфликты с болельщиками. Проявление же жестокости, плевки и вмешательство в игру повлекут за собой прямую красную.

Единственный нюанс заключается в том, что в матчах Премьер-Лиги главные тренеры будут получать устные предупреждения вместо физического предъявления карточек, но в во внутренних кубковых соревнованиях правила будут едины для всех.

Если тренер накопит четыре желтых карточки, то будет дисквалифицирован на один матч, если восемь — на два матча, если 12 — на три матча, а если 16, то предстанет перед дисциплинарной комиссией FA, которая самостоятельно определит наказание.



Метки FA, IFAB, Кубок Англии, Кубок Лиги, Лига Два, Лига Один, Премьер-Лига, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2018 22:00

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Последние комментарии:




  1. kojan 31.07.2018 22:47 # kojan
    карточки это фигня, наказывать надо денюшкой!

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  2. monsieurgood 31.07.2018 22:46 # monsieurgood
    сук, введите правило, которое будет давать лишь 1 минуту на уход с поля при замене - иначе красная карточка. Бляяяя, тогда весь ситюган погорит

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  3. farot 31.07.2018 22:32 # farot
    вот бы еще за страшные гримасы удаляли.
    Клопп мог бы вообще не стадионах не появляться

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  4. sausage 31.07.2018 22:27 # sausage
    А ещё можно зрителям показывать карточки и удалять например сотнями или по тысячи. А то судьи что-то мало до сих пор влияют на ход игры.

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  5. monsieurgood 31.07.2018 22:04 # monsieurgood
    слишком много власти у этих пидоров-судей

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