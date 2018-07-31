Алиссон чувствует себя "как дома" в "Ливерпуле"

Алиссон Новичок Алиссон заявил, что уже чувствует себя "как дома" в "Ливерпуле".

Во вторник самый дорогой голкипер мира, обошедшийся мерсисайдскому клубу в 67 миллионов фунтов, провел свою первую тренировку с командой Юргена Клоппа.

25-летний бразилец полон оптимизма и уверен, что оставшихся без малого двух недель ему хватит, чтобы набрать форму к старту нового сезона Премьер-Лиги.

"Это был замечательный день, и я долго его ждал. Я хорошо отдохнул вместе со своей семьей, но все мы находились в предвкушении, когда я начну готовиться к старту сезона. Это всего лишь мой первый день, но я уже чувствую себя как дома".

"И хотя две недели не кажутся долгим сроком, этого достаточно для нас, чтобы подготовиться к нашему первому матчу против "Вест Хэма".

"До этого матча мы проведем две товарищеских игры, и я уверен, что та упорная работа, которую команда уже проделала, поможет мне максимально быстро адаптироваться, и я буду на 100 процентов готов к старту Премьер-Лиги".

"Мое первое впечатление говорит мне, что мне не будет сложно здесь — это отличная команда, составленная из отличных игроков и великолепных профессионалов. Уверен, сезон сложится отлично для всех нас", — сообщил Алиссон официальному веб-сайту "Ливерпуля".



Метки Алиссон, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2018 21:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 31.07.2018 21:13 # sausage
    ЛФК - дом для топов.

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  2. monsieurgood 31.07.2018 21:08 # monsieurgood
    Если он попытался провести параллели между своих проблем с кожей лица и болезнью портовых городов - сифилисом, то, боюсь, он ошибся.

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  3. kos9k 31.07.2018 21:02 # kos9k
    благо в стан еврейской синевы не перешел, иначе чувствовал бы себя как на помойке

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