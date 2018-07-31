"Сити" купил Филиппа Сандлера
"Манчестер Сити" объявил о приобретении центрального защитника "Зволле" Филиппа Сандлера.
21-летний Сандлер является воспитанником академии "Аякса" и считается одним из ярчайших молодых игроков Голландии. Неслучайно, что агентом Филиппа выступает влиятельный Мино Райола.
И хотя переход был оформлен только сейчас, договоренность по трансферу Сандлера стоимостью 2.6 миллиона фунтов была достигнута еще в январе. Это самая дорогая продажа в истории "Зволле", сообщает Sky Sports.
Сандлер, сыгравший 30 матчей за "Зволле" в Эредивизии, также способен действовать на позиции опорного полузащитника.
31.07.2018 20:40
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Последние комментарии:
Молодцы сити. Тихо спокойно оформили хороший трансфер на будущее.
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Вооообще топ, Он центральный защитник, но он прекрасно играет в полу защите, как Хави Мартинез из Баварии, дриблинг вообще щик, много матчей смотрел Ердивизи, Он вообще Топ Топющий, Жоржинью ШЛАК не стоит даже рядом
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