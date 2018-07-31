"Сити" купил Филиппа Сандлера

"Манчестер Сити" объявил о приобретении центрального защитника "Зволле" Филиппа Сандлера.

21-летний Сандлер является воспитанником академии "Аякса" и считается одним из ярчайших молодых игроков Голландии. Неслучайно, что агентом Филиппа выступает влиятельный Мино Райола.



И хотя переход был оформлен только сейчас, договоренность по трансферу Сандлера стоимостью 2.6 миллиона фунтов была достигнута еще в январе. Это самая дорогая продажа в истории "Зволле", сообщает Sky Sports.



Сандлер, сыгравший 30 матчей за "Зволле" в Эредивизии, также способен действовать на позиции опорного полузащитника.