"Барселона" интересуется Миньоле

У голкипера "Ливерпуля" Симона Миньоле действительно есть вариант с продолжением карьеры в "Барселоне".

Напомним, накануне главный тренер "красных" Юрген Клопп увез своих игроков на пятидневный сбор в Эвиан, но Миньоле с командой не поехал, оставшись дома решать вопрос со своим будущим.



На прошлой неделе стало известно, что свой запрос насчет Миньоле, не сыгравшего ни минуты за сборную Бельгии на Чемпионате Мира в России, сделал "Бешикташ". Однако турецкий клуб не спешит подтвердить свой интерес конкретным предложением.



Другим возможным направлением для бывшего голкипера "Сандерленда" является "Барселона". По информации Sky Sports, чемпионы Ла Лиги могут пригласить 30-летнего Миньоле на роль дублера Марк-Андре Тер Штегена.



Добавим, трансферное окно в Премьер-Лиге закрывается уже на следующей неделе, однако уйти в другой зарубежный клуб Миньоле сможет вплоть до окончания августа.