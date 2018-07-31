Вилья уверен, что "Сити" выиграет Лигу Чемпионов

Нападающий "Нью-Йорк Сити" Давид Вилья заявил, что Пеп Гвардиола изменил футбол, и в этом сезоне "Манчестер Сити", наконец, покорится Лига Чемпионов.

Вилья знаком с Гвардиолой по совместному пребыванию в "Барселоне". Вилья остался под впечатлением от работы с Пепом и считает, что каталонец его соотечественник уже изменил футбол, а в новом сезоне непременно выиграет Лигу Чемпионов с "Сити".



"Пеп один из лучших тренеров в футболе, но дело не только в трофеях, которые он выиграл. Берясь за работе, он менял стиль игры в Испании и Германии. Теперь он делает это в Манчестере. Он добился успеха в каждой стране, в которой работал".



"Я знаю, что сейчас их цель – Лига Чемпионов. И если кто-то и способен привезти этот трофей в Манчестер, то это именно Пеп. Почему бы ему не сделать это в новом сезоне? Они сколотили сильный состав, который уже проникся идеями Пепа", - цитирует Вилью Daily Mail.