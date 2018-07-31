Почеттино пообещал не жаловаться, как Моуриньо

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что не будет просить лидеров команды прервать свой отпуск, как это сделал его коллега Жозе Моуриньо, послав сигнал SOS звездам "Манчестер Юнайтед".

На прошлой неделе Моуриньо попросил сборников, дошедших до поздних стадий Чемпионата Мира в России, в срочном порядке прервать каникулы и помочь команде, которая испытывает большие кадровые проблемы перед стартом сезона.



Неизвестно, как на эту просьбу отреагировали Ромелу Лукаку, Поль Погба и остальные, но Почеттино подобным образом поступать не будет. Харри Кейн, Деле Алли и другие лидеры "шпор" получат полноценный отпуск и вернутся в расположение клуба только в следующий понедельник.



"Мы знали, что произойдет, если наши игроки доберутся до полуфинала. Решение найти тяжело, потому что всем нужно отдохнуть как минимум 20 дней".



"Важно понимать, что они не машины, а мы попросту не можем рисковать их здоровьем. Да, это не в наших интересах, но самое главное, чтобы парни хорошо отдохнули и провели время в кругу семьи и друзей. Затем мы попытается привести их к нужным кондициям".



"Я понимаю позицию Жозе, но я не собираюсь жаловаться. Мы не можем изменить ситуацию, поменять реальность. Нужно просто принять это", - сообщил Почеттино Evening Standard.