Милинкович-Савич отказался уходить из "Лацио"
"Манчестер Юнайтед" не сможет заполучить полузащитника Сергея Милинкович-Савича, поскольку игрок сборной Сербии решил остаться в клубе Серии А.
Если верить слухам, 23-летний серб, ставший одним из лучших игроков Серии А прошлого сезона, был во главе шорт-листа, который главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо передал руководство своего клуба перед открытием трансферного окна.
Изначально основной проблемой к этому трансферу виделась чересчур высокая цена, установленная римским клубом за свою звезду. Однако по возвращении из отпуска Милинкович-Савич снял все вопросы насчет своего будущего и поклялся в верности "Лацио".
"Конечно, я останусь. Разве вы не видите, что я игрок "Лацио"? - приводит слова Милинкович-Савича Goal.
31.07.2018 17:00
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Зачем нужен этот оловянный солдатик вообще хз
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Эхх, опять пенсы отскочили ,Плюс скамцо тоже пронесло
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челси снова пронесло от ненужного, удача за удачей прям.
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Норм нонейм окропил пригородную помойку.
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