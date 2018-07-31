Милинкович-Савич отказался уходить из "Лацио"

Милинкович-Савич "Манчестер Юнайтед" не сможет заполучить полузащитника Сергея Милинкович-Савича, поскольку игрок сборной Сербии решил остаться в клубе Серии А.

Если верить слухам, 23-летний серб, ставший одним из лучших игроков Серии А прошлого сезона, был во главе шорт-листа, который главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо передал руководство своего клуба перед открытием трансферного окна.

Изначально основной проблемой к этому трансферу виделась чересчур высокая цена, установленная римским клубом за свою звезду. Однако по возвращении из отпуска Милинкович-Савич снял все вопросы насчет своего будущего и поклялся в верности "Лацио".

"Конечно, я останусь. Разве вы не видите, что я игрок "Лацио"? - приводит слова Милинкович-Савича Goal.




Метки Лацио, Манчестер Юнайтед, Милинкович-Савич

Автор foxmcfc   

Дата 31.07.2018 17:00

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  1. best-fanunited 31.07.2018 17:55 # best-fanunited
    Зачем нужен этот оловянный солдатик вообще хз

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  2. rap-woiska 31.07.2018 17:30 # rap-woiska
    Эхх, опять пенсы отскочили ,Плюс скамцо тоже пронесло

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  3. alexomck 31.07.2018 17:28 # alexomck
    челси снова пронесло от ненужного, удача за удачей прям.

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  4. role-playin 31.07.2018 17:05 # role-playin
    Норм нонейм окропил пригородную помойку.

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