Милинкович-Савич отказался уходить из "Лацио"

"Манчестер Юнайтед" не сможет заполучить полузащитника Сергея Милинкович-Савича, поскольку игрок сборной Сербии решил остаться в клубе Серии А.

Если верить слухам, 23-летний серб, ставший одним из лучших игроков Серии А прошлого сезона, был во главе шорт-листа, который главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо передал руководство своего клуба перед открытием трансферного окна.



Изначально основной проблемой к этому трансферу виделась чересчур высокая цена, установленная римским клубом за свою звезду. Однако по возвращении из отпуска Милинкович-Савич снял все вопросы насчет своего будущего и поклялся в верности "Лацио".



"Конечно, я останусь. Разве вы не видите, что я игрок "Лацио"? - приводит слова Милинкович-Савича Goal.