"Кристал Пэлас" договаривается с Максом Майером

"Кристал Пэлас" близок к подписанию контракта с бывшим полузащитником "Шальке-04" Максом Майером.

22-летний Майером в свое время интересовались "Арсенал" и "Ливерпуль", однако после скандального ухода игрока из Гельзенкирхена гранды Премьер-Лиги значительно охладели к немцу.



Этим обстоятельством, если верить The Guardian, воспользовался "Кристал Пэлас". Издание утверждает, что клуб с "Селхерст Парк" выиграл борьбу за игрока, которого по-прежнему считают одним из самых перспективных в Германии.



Уже сегодня Макс должен пройти медобследование в "Кристал Пэлас", а уже завтра подписать личный контракт. Тренер Рой Ходжсон будет использовать Майера либо на позиции 10-го номера, либо чуть глубже в полузащите.