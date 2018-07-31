Игуаин предпочел "Милан", а не "Челси"
Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин отверг интерес "Челси" и договорился о переходе в "Милан" на правах аренды с последующим выкупом.
Стоило Маурицио Сарри возглавить "синих", как пресса принялась настойчиво сватать на "Стэмфорд Бридж" Игуаина, у которого с недавних пор появился грозный конкурент в Турине в лице Криштиану Роналду.
Сарри прекрасно знаком с Игуаином по совместной работе в "Наполи". Некоторые издания даже утверждали, что "синие" уже сделали свое предложение о покупке 30-летнего аргентинца.
Однако воссоединению игрока и тренера не суждено случиться. Сегодня Sky Sports сообщает, что Гонсало договорился о переходе в стан конкурентов "Ювентуса" по Серии А. А следующим летом "Милан" сможет выкупить трансфер Игуаина по заранее утвержденной цене в 32 миллиона фунтов.
Добавим, с переходом в "Челси" также связывают нападающего "Баварии" Роберта Левандовски, но этот трансфер выглядит еще менее вероятным. Если не случится чего-то неожиданного, в распоряжении Сарри будут ровно те же нападающие, что и у его предшественника Антонио Конте: Альваро Мората, Оливье Жиру, Мичи Батшуайи.
31.07.2018 15:00
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Абсолютно все ссут на Челси
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Впрочем, ничего нового, челче снова в моче и удачи в ле)
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Ору как поссали на Членче
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жирная мразь, и как же старая синьора его терпела
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не нужен был, время переобуваться, да.
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Ну я конечно понимаю когда гранды апл оставляют пенсов с носом, но одичать нп столько чтоб клубы которые даже в ле уводили у пенсов игроков..это уже новая планка.
Я уже не говорю что этот тот самый игрок который лучший свои отрезок карьеры выдал за Сарри.
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даже тут поссали на залупульку
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Чет членче никому нах не нужен
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Надеюсь от Левандовски так же пронесет
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Игуаин, Левандовски))) Кто следующий? Дибала, Гризман, Манджукич? Возьмите ебанько Ибру уже обратно в АПЛ, он тут сразу же разложит, что лев всегда считал Челси супер-клубом на гербе вообще-то он изображён.
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Жаль, посмотрели бы на его игру в АПЛ.
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