Игуаин предпочел "Милан", а не "Челси"

Гонсало Игуаин Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин отверг интерес "Челси" и договорился о переходе в "Милан" на правах аренды с последующим выкупом.

Стоило Маурицио Сарри возглавить "синих", как пресса принялась настойчиво сватать на "Стэмфорд Бридж" Игуаина, у которого с недавних пор появился грозный конкурент в Турине в лице Криштиану Роналду.

Сарри прекрасно знаком с Игуаином по совместной работе в "Наполи". Некоторые издания даже утверждали, что "синие" уже сделали свое предложение о покупке 30-летнего аргентинца.

Однако воссоединению игрока и тренера не суждено случиться. Сегодня Sky Sports сообщает, что Гонсало договорился о переходе в стан конкурентов "Ювентуса" по Серии А. А следующим летом "Милан" сможет выкупить трансфер Игуаина по заранее утвержденной цене в 32 миллиона фунтов.

Добавим, с переходом в "Челси" также связывают нападающего "Баварии" Роберта Левандовски, но этот трансфер выглядит еще менее вероятным. Если не случится чего-то неожиданного, в распоряжении Сарри будут ровно те же нападающие, что и у его предшественника Антонио Конте: Альваро Мората, Оливье Жиру, Мичи Батшуайи.



Метки Игуаин, Милан, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1314

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  1. carrick-16 31.07.2018 15:50 # carrick-16
    Абсолютно все ссут на Челси

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  2. vertigo-92 31.07.2018 15:47 # vertigo-92
    Впрочем, ничего нового, челче снова в моче и удачи в ле)

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  3. mikkiynwa 31.07.2018 15:43 # mikkiynwa
    Ору как поссали на Членче

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  4. largo-winch 31.07.2018 15:27 # largo-winch
    жирная мразь, и как же старая синьора его терпела

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  5. alexomck 31.07.2018 15:27 # alexomck
    не нужен был, время переобуваться, да.

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  6. gerrard08 31.07.2018 15:27 # gerrard08
    Ну я конечно понимаю когда гранды апл оставляют пенсов с носом, но одичать нп столько чтоб клубы которые даже в ле уводили у пенсов игроков..это уже новая планка.
    Я уже не говорю что этот тот самый игрок который лучший свои отрезок карьеры выдал за Сарри.

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  7. mousta 31.07.2018 15:26 # mousta
    даже тут поссали на залупульку

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  8. denk 31.07.2018 15:11 # denk
    Чет членче никому нах не нужен

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  9. farot 31.07.2018 15:11 # farot
    Надеюсь от Левандовски так же пронесет

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  10. sausage 31.07.2018 15:08 # sausage
    Игуаин, Левандовски))) Кто следующий? Дибала, Гризман, Манджукич? Возьмите ебанько Ибру уже обратно в АПЛ, он тут сразу же разложит, что лев всегда считал Челси супер-клубом на гербе вообще-то он изображён.

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  11. tigerpool 31.07.2018 15:02 # tigerpool
    Жаль, посмотрели бы на его игру в АПЛ.

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