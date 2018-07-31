Игуаин предпочел "Милан", а не "Челси"

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин отверг интерес "Челси" и договорился о переходе в "Милан" на правах аренды с последующим выкупом.

Стоило Маурицио Сарри возглавить "синих", как пресса принялась настойчиво сватать на "Стэмфорд Бридж" Игуаина, у которого с недавних пор появился грозный конкурент в Турине в лице Криштиану Роналду.



Сарри прекрасно знаком с Игуаином по совместной работе в "Наполи". Некоторые издания даже утверждали, что "синие" уже сделали свое предложение о покупке 30-летнего аргентинца.



Однако воссоединению игрока и тренера не суждено случиться. Сегодня Sky Sports сообщает, что Гонсало договорился о переходе в стан конкурентов "Ювентуса" по Серии А. А следующим летом "Милан" сможет выкупить трансфер Игуаина по заранее утвержденной цене в 32 миллиона фунтов.



Добавим, с переходом в "Челси" также связывают нападающего "Баварии" Роберта Левандовски, но этот трансфер выглядит еще менее вероятным. Если не случится чего-то неожиданного, в распоряжении Сарри будут ровно те же нападающие, что и у его предшественника Антонио Конте: Альваро Мората, Оливье Жиру, Мичи Батшуайи.