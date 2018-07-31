Клопп не будет покупать игрока, похожего на Коутиньо

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что "красным" не нужна прямая замену проданному зимой Филиппе Коутиньо.

В начале лета "красные" пытались согласовать трансфер Набиля Фекира из "Лиона". По своим характеристикам француз практически сопоставим с проданным в "Барселону" Коутиньо.



После того, как Ливерпуль вышел из переговоров, мерсисайдцы отказались от планов по приглашению атакующего игрока. По словам Клоппа, вполне осознанно: найти новичка, сопоставимого по уровню с Коутиньо, практически невозможно.



"Нереально заменить Фила Коутиньо игроком такого же типажа. В конце концов, это же Фил Коутиньо. Превосходный игрок, который может исполнить вингера, десятку или полузащитника от штрафной до штрафной".



"Я не хочу подвергать парней излишнему давлению и выставлять кого-то из них на позиции, где люди увидят в нем прямую замену Филу. Нам не нужна замена Филу. Нам нужно сформировать состав на весь следующий сезон", - цитирует Клоппа Sky Sports.