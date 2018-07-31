"Сити" готов разорвать контракт с Хартом
"Манчестер Сити" настолько хочет помочь Джо Харту найти новый клуб, что готов разорвать контракт с голкипером и отпустить его свободным агентом.
Этим летом Харт вернулся на "Этихад" после неудачной аренды в "Вест Хэме". Джо рассчитывал набрать форму с командой Пепа Гвардиолы, после чего найти себе новый клуб.
Изначально "Сити" требовал за Джо всего 5 миллионов фунтов, однако даже эта сумма отпугнула потенциальных покупателей. Вероятно, дело в спаде вратаря: за последний год Харт лишился игровой практики в клубе и не поехал на Чемпионат Мира в Россию.
Как сообщает The Times, "горожане" хотят помочь легенде клуба и даже готовы разорвать контракт с 31-летним голкипером. Это позволит Джо получить статус свободного агента и облегчить поиски нового клуба. Альтернативный вариант – "Сити" отпустит Харт за чисто символическую сумму.
31.07.2018 13:00
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Последние комментарии:
лысый шарлатан угробил
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был же норм кипером.
лисый физрук загандонил
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михайло ссал на харта, пока это не стало мейнстримом в опл
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А ведь легенда голубых. Видимо с легендами как и у синих: нахуй на мороз, когда срок вышел.
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Жалко Харта
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