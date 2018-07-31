"Сити" готов разорвать контракт с Хартом

Джо Харт "Манчестер Сити" настолько хочет помочь Джо Харту найти новый клуб, что готов разорвать контракт с голкипером и отпустить его свободным агентом.

Этим летом Харт вернулся на "Этихад" после неудачной аренды в "Вест Хэме". Джо рассчитывал набрать форму с командой Пепа Гвардиолы, после чего найти себе новый клуб.

Изначально "Сити" требовал за Джо всего 5 миллионов фунтов, однако даже эта сумма отпугнула потенциальных покупателей. Вероятно, дело в спаде вратаря: за последний год Харт лишился игровой практики в клубе и не поехал на Чемпионат Мира в Россию.

Как сообщает The Times, "горожане" хотят помочь легенде клуба и даже готовы разорвать контракт с 31-летним голкипером. Это позволит Джо получить статус свободного агента и облегчить поиски нового клуба. Альтернативный вариант – "Сити" отпустит Харт за чисто символическую сумму.




Метки Манчестер Сити, Харт

Автор foxmcfc   

Дата 31.07.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1043

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  1. vals1702 31.07.2018 13:45 # vals1702
    лысый шарлатан угробил

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  2. best-fanunited 31.07.2018 13:30 # best-fanunited
    был же норм кипером.
    лисый физрук загандонил

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  3. largo-winch 31.07.2018 13:19 # largo-winch
    михайло ссал на харта, пока это не стало мейнстримом в опл

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  4. lahmatyj 31.07.2018 13:12 # lahmatyj
    А ведь легенда голубых. Видимо с легендами как и у синих: нахуй на мороз, когда срок вышел.

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  5. firmino9 31.07.2018 13:03 # firmino9
    Жалко Харта

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