"Сити" готов разорвать контракт с Хартом

"Манчестер Сити" настолько хочет помочь Джо Харту найти новый клуб, что готов разорвать контракт с голкипером и отпустить его свободным агентом.

Этим летом Харт вернулся на "Этихад" после неудачной аренды в "Вест Хэме". Джо рассчитывал набрать форму с командой Пепа Гвардиолы, после чего найти себе новый клуб.



Изначально "Сити" требовал за Джо всего 5 миллионов фунтов, однако даже эта сумма отпугнула потенциальных покупателей. Вероятно, дело в спаде вратаря: за последний год Харт лишился игровой практики в клубе и не поехал на Чемпионат Мира в Россию.



Как сообщает The Times, "горожане" хотят помочь легенде клуба и даже готовы разорвать контракт с 31-летним голкипером. Это позволит Джо получить статус свободного агента и облегчить поиски нового клуба. Альтернативный вариант – "Сити" отпустит Харт за чисто символическую сумму.