"Тоттенхэм" может обойтись без приобретений
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не исключает сценарий, при котором "шпоры" не сделают ни одного приобретения этим летом.
По слухам, Почеттино подписал новый контракт с "Тоттенхэмом", заручившись гарантиями относительно трансферов и усиления состава. Однако за полтора недели до старта сезона "шпоры" до сих пор не совершили ни одного приобретения.
Более того, Маурисио не исключает вариант, при котором в команде вообще не появится ни одного новичка. Впрочем, такая ситуация не слишком смущает аргентинца.
"Перед началом прошлого сезона я говорил, сколько новых я игроков хочу видеть в команде. Сейчас я не знаю, подпишем мы хоть кого-нибудь или нет. Мы работаем над этим, но я не могу сказать, сколько именно игроков мы купим – двух, трех, четырех или вообще ни одного".
"Это правда, что трансферное окно близится к завершению, но, поверьте, клуб делает все, чтобы помочь мне, подписать нескольких игроков, с которыми мы попробуем достичь желаемых целей", - сообщил Почеттино Daily Mail.
31.07.2018 12:00
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