Моуриньо уверен еще в одном приобретении

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо выразил уверенность, что его клуб совершит одно приобретение в остатке летнего трансферного окна.

На прошлой неделе Моуриньо подверг критике предсезонное турне "красных дьяволов" по Америке и заявил, что хочет приобрести еще двух игроков, хотя реально рассчитывает только одного.



После встречи с исполнительным директором Эдом Вудвордом в Майами португальский специалист получил гарантии, что одного новичка он точно получит.



"Уверен, я получу одного. Но думаю, я не получу двух, что не является драмой".



"Каждый предсезонный период история повторяется с каждым клубом. Тренер всегда хочет больше, такова наша натура. Ты всегда хочешь больше для своей команды, но решения клуба могут быть другими, и ты не всегда получаешь желаемого, что происходит всю мою карьеру. Поэтому если я получу одного игрока до закрытия окна, будет нормально", — цитирует Моуриньо Manchester Evening News.