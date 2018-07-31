Моуриньо уверен еще в одном приобретении

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо выразил уверенность, что его клуб совершит одно приобретение в остатке летнего трансферного окна.

На прошлой неделе Моуриньо подверг критике предсезонное турне "красных дьяволов" по Америке и заявил, что хочет приобрести еще двух игроков, хотя реально рассчитывает только одного.

После встречи с исполнительным директором Эдом Вудвордом в Майами португальский специалист получил гарантии, что одного новичка он точно получит.

"Уверен, я получу одного. Но думаю, я не получу двух, что не является драмой".

"Каждый предсезонный период история повторяется с каждым клубом. Тренер всегда хочет больше, такова наша натура. Ты всегда хочешь больше для своей команды, но решения клуба могут быть другими, и ты не всегда получаешь желаемого, что происходит всю мою карьеру. Поэтому если я получу одного игрока до закрытия окна, будет нормально", — цитирует Моуриньо Manchester Evening News.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2018 11:00

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  1. lfcynwa 31.07.2018 11:28 # lfcynwa
    позиттва по мине не разделяю, молод, второй линделеф, позиционно баран, ему еще работать и работать
    А мю нуже кто-то кто здесь и сейчас топарить будет

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  2. alexomck 31.07.2018 11:18 # alexomck
    некрасиво клуб с Моуром поступает канеш, после его успехов прошлого сезона.

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  3. aliabiev 31.07.2018 11:16 # aliabiev
    Кажись Мина

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  4. mousta 31.07.2018 11:05 # mousta
    дай бог виллиан за сотку

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