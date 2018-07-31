Моуриньо уверен еще в одном приобретении
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо выразил уверенность, что его клуб совершит одно приобретение в остатке летнего трансферного окна.
На прошлой неделе Моуриньо подверг критике предсезонное турне "красных дьяволов" по Америке и заявил, что хочет приобрести еще двух игроков, хотя реально рассчитывает только одного.
После встречи с исполнительным директором Эдом Вудвордом в Майами португальский специалист получил гарантии, что одного новичка он точно получит.
"Уверен, я получу одного. Но думаю, я не получу двух, что не является драмой".
"Каждый предсезонный период история повторяется с каждым клубом. Тренер всегда хочет больше, такова наша натура. Ты всегда хочешь больше для своей команды, но решения клуба могут быть другими, и ты не всегда получаешь желаемого, что происходит всю мою карьеру. Поэтому если я получу одного игрока до закрытия окна, будет нормально", — цитирует Моуриньо Manchester Evening News.
31.07.2018 11:00
Просмотров: 1229
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
позиттва по мине не разделяю, молод, второй линделеф, позиционно баран, ему еще работать и работать
А мю нуже кто-то кто здесь и сейчас топарить будет
(ответить)
некрасиво клуб с Моуром поступает канеш, после его успехов прошлого сезона.
(ответить)
Кажись Мина
(ответить)
дай бог виллиан за сотку
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий