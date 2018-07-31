Канте предложено стать самым высокооплачиваемым игроком "Челси"
"Челси" предложил полузащитнику Нголо Канте новый контракт, подписав который, француз сможет стать самым высокооплачиваемым игроком "синих" с зарплатой в 290 тысяч фунтов в неделю.
Ранее этим летом Канте сыграл каждый матч за сборную Франции на пути к золотым медалям на Чемпионате Мира в России, что лишь увеличило спекуляции насчет будущего Нголо, которого еще до мундиаля называли целью номер один ПСЖ на это трансферное окно.
Своей игрой на ЧМ-2018 Канте доказал, что является одним из лучших опорников не только Премьер-Лиги, но и всей планеты, поэтому "синие" ожидают повышенного интереса к своей звезде в остатке лета.
Предваряя события, "Челси" решил сделать все возможное, чтобы закрыть вопрос с будущим 27-летнего Канте, который был приобретен у "Лестера" два года назад за 30 млн. фунтов и с тех пор успел выиграть Премьер-Лигу с Кубком Англии.
Как сообщает The Times, действующий контракт Канте истекает только в 2021 году, однако "Челси" уже предложил Нголо новую сделку на пять лет общей стоимостью 75 млн. фунтов — или 290 тыс. фунтов в неделю.
Если Канте примет это предложение, то станет самым высокооплачиваемым игроком команды Маурицио Сарри, опередив плеймейкера Эдена Азара, чье недельное жалование составляет 220 тыс. фунтов.
31.07.2018 10:00
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кек, норм провели шершавым мухомором озару
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и ни одна цучка не скажет что незаслуженно
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заслужил ) по лучше всяких погба
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