Канте предложено стать самым высокооплачиваемым игроком "Челси"

"Челси" предложил полузащитнику Нголо Канте новый контракт, подписав который, француз сможет стать самым высокооплачиваемым игроком "синих" с зарплатой в 290 тысяч фунтов в неделю.

Ранее этим летом Канте сыграл каждый матч за сборную Франции на пути к золотым медалям на Чемпионате Мира в России, что лишь увеличило спекуляции насчет будущего Нголо, которого еще до мундиаля называли целью номер один ПСЖ на это трансферное окно.



Своей игрой на ЧМ-2018 Канте доказал, что является одним из лучших опорников не только Премьер-Лиги, но и всей планеты, поэтому "синие" ожидают повышенного интереса к своей звезде в остатке лета.



Предваряя события, "Челси" решил сделать все возможное, чтобы закрыть вопрос с будущим 27-летнего Канте, который был приобретен у "Лестера" два года назад за 30 млн. фунтов и с тех пор успел выиграть Премьер-Лигу с Кубком Англии.



Как сообщает The Times, действующий контракт Канте истекает только в 2021 году, однако "Челси" уже предложил Нголо новую сделку на пять лет общей стоимостью 75 млн. фунтов — или 290 тыс. фунтов в неделю.



Если Канте примет это предложение, то станет самым высокооплачиваемым игроком команды Маурицио Сарри, опередив плеймейкера Эдена Азара, чье недельное жалование составляет 220 тыс. фунтов.