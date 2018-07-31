Канте предложено стать самым высокооплачиваемым игроком "Челси"

Нголо Канте "Челси" предложил полузащитнику Нголо Канте новый контракт, подписав который, француз сможет стать самым высокооплачиваемым игроком "синих" с зарплатой в 290 тысяч фунтов в неделю.

Ранее этим летом Канте сыграл каждый матч за сборную Франции на пути к золотым медалям на Чемпионате Мира в России, что лишь увеличило спекуляции насчет будущего Нголо, которого еще до мундиаля называли целью номер один ПСЖ на это трансферное окно.

Своей игрой на ЧМ-2018 Канте доказал, что является одним из лучших опорников не только Премьер-Лиги, но и всей планеты, поэтому "синие" ожидают повышенного интереса к своей звезде в остатке лета.

Предваряя события, "Челси" решил сделать все возможное, чтобы закрыть вопрос с будущим 27-летнего Канте, который был приобретен у "Лестера" два года назад за 30 млн. фунтов и с тех пор успел выиграть Премьер-Лигу с Кубком Англии.

Как сообщает The Times, действующий контракт Канте истекает только в 2021 году, однако "Челси" уже предложил Нголо новую сделку на пять лет общей стоимостью 75 млн. фунтов — или 290 тыс. фунтов в неделю.

Если Канте примет это предложение, то станет самым высокооплачиваемым игроком команды Маурицио Сарри, опередив плеймейкера Эдена Азара, чье недельное жалование составляет 220 тыс. фунтов.



Метки Канте, контракты, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2018 10:00

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  1. largo-winch 31.07.2018 10:08 # largo-winch
    кек, норм провели шершавым мухомором озару

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  2. gio 31.07.2018 10:07 # gio
    и ни одна цучка не скажет что незаслуженно

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  3. romalg92 31.07.2018 10:05 # romalg92
    заслужил ) по лучше всяких погба

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