"Эвертон" хочет купить Маркоса Рохо

"Эвертон" обсуждает приобретение защитника "Манчестер Юнайтед" Маркоса Рохо, который доступен для трансфера за 20 миллионов фунтов.

В данный момент "красные дьяволы" находятся в поисках центрального защитника топ-уровня, надеясь приобрести приобрести кого-нибудь из списка своего главного тренера Жозе Моуриньо до закрытия трансферного окна. В этот шорт-лист входят Харри Магуайр из "Лестера", Тоби Алдервейрелд из "Тоттенхэма" и Йерри Мина из "Барселоны".



Предполагается, что свое место новичку на "Олд Траффорд" должен будет уступить именно Рохо, который лишь в марте заключил новый контракт с "Юнайтед". Более того, "дьяволы" уже нашли потенциального покупателя на Маркоса.



Как сообщает The Telegraph, заинтересованность в услугах 28-летнего аргентинца, купленного "Юнайтед" четыре года назад у "Бенфики" за 16 млн. фунтов, выразил "Эвертон". "Дьяволы" готовы отпустить Рохо, если получат предложение свыше 20 млн. фунтов, хотя издание Manchester Evening News называет другой ценник — 30 млн.



Основным препятствием к переезду Рохо на "Гудисон Парк" может стать зарплата. Маркос, пропустивший турне "Юнайтед" по Америке, получает более 120 тыс. фунтов в неделю, что слишком много для "ирисок".