Каррагер: "Моуриньо обязан выиграть большой трофей в новом сезоне"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо обязан выиграть Премьер-Лигу или Лигу Чемпионов в предстоящем сезоне, иначе рискует остаться без работы.

В своем втором сезоне работы на "Олд Траффорд" Моуриньо остался с пустыми руками, придя вторым к финишу в Премьер-Лиге и потерпев поражение в финале Кубка Англии. Также минувшая кампания была отмечена регулярной критикой в адрес Жозе относительно недостаточно зрелищного футбола.



Каррагер считает, что в новом сезоне Моуриньо должен будет снова доказать, что его футбол эффективен и может приносить трофеи. В противном случае Жозе едва ли сможет сохранить работу, считает Джейми.



"Он победитель, и поэтому "Юнайтед" его позвал. Иногда я слышу, что болельщики "Юнайтед" жалуются по поводу футбола, в который они играют, но я думаю про себя: "А чего вы ожидали?"



"Вы пригласили его, чтобы побеждать. Вы согласились на то, что не увидите искрометного футбола. Моуриньо всегда создает одну-две проблемы за пределами футбольного поля — это происходит на протяжении всей его карьеры, и вы должны были этого ожидать".



"Все определяют победы. Он обязать добиться чего-нибудь большого в этом сезоне и выиграть один из больших трофеев, и это решит, останется он или уйдет", — сообщил Каррагер talkSPORT.