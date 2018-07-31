"Челси" не теряет надежд переманить Левандовски
"Челси" продолжает сражаться за нападающего "Баварии" Роберта Левандовски, чей трансфер может обойтись "синим" в 80 миллионов фунтов.
В преддверии нового сезона Премьер-Лиги главный тренер "Челси" Мауицио Сарри не имеет игрока, которого он был бы готов сделать своим основным нападающим, однако "синие" все еще надеются решить эту проблему в оставшиеся полторы недели трансферного окна.
Несмотря на слухи о желании Сарри воссоединиться с нападающим "Ювентуса" Гонсало Игуаином, Daily Star в эксклюзивном материале утверждает, что с самого начала целью номер один "Челси" был и остается 29-летний Левандовски.
Ранее этим летом Роберт через своего агента сообщил о желании покинуть Мюнхен, но пока "Бавария" наотрез отказывается отпускать своего бомбардира. В очередной раз об этом на днях заявил наставник чемпионов Бундеслиги Нико Ковач.
"Он не покинет клуб. Мы определенно не хотим, чтобы он уходил", — говорил Ковач.
Тем не менее, столь твердая позиция "Баварии" не останавливает "Челси". Лондонский клуб все еще надеется переманить поляка, забившего 106 голов в 126 матчах за мюнхенцев.
31.07.2018 07:00
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