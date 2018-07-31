"Ливерпуль" договаривается о новом контракте с Мане

"Ливерпуль" начал переговоры со своим нападающим Садио Мане о новом долгосрочном контракте.

Напомним, Мане выступает за "красных" после своего перехода из "Саутгемптона" в июне 2016 за 34 миллиона фунтов. На протяжении этого периода Садио был одним из наиболее стабильных игроков команды Юргена Клоппа, отметившись 20 голами в прошлом сезоне.



От действующего контракта игрока сборной Сенегала остается еще три года, однако на "Энфилде" чувствуют, что Мане сделал достаточно, чтобы получить новую сделку на более выгодных условиях.



По информации The Telegraph, "Ливерпуль" уже вступил в диалог с представителями 26-летнего игрока. "Красные" уверены, что согласование условий нового контракта будет формальностью, потому что Мане счастлив в клубе и не помышляет о смене обстановки.



Добавим, что Роберто Фирмино и Мохамед Салах, партнеры Мане по нападению, уже продлили сотрудничество с "Ливерпулем" в последние месяцы. Переговоры с Садио должны пройти столь же гладко.