Светская хроника за вторник

Виллиан не интересен "Реалу". "Челси" упускает Гонсало Игуаина и Бертранда. "Лестер" удвоит зарплату Харри Магуайра. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

В "Челси" уверены, что "Реал" отказался от своих претензий на плеймейкера Эдена Азара. (Evening Standard)



"Реал" хочет купить у "Челси" голкипера Тибо Куртуа, но не вингера Виллиана. (Marca)



"Челси" сделал запрос насчет полузащитника "Реала" Матео Ковачича. (Daily Mail)



Нападающий "Челси" Альваро Мората хочет вернуться в Серию А, где в его услугах заинтересованы "Ювентус" и "Милан". (Evening Standard)



"Ювентус" готов продать нападающего Гонсало Игуаина в "Челси" за 49 миллионов фунтов. (Corriere dello Sport)



Агент и брат Игуаина договорился с "Миланом". (Di Marzio)



Также "Милан" обходит "Челси" в борьбе за экс-вингера "Шахтера" Бернарда. (LaGazetta)



Нападающий "Челси" Оливье Жиру задумывается о переходе в "Атлетико" или "Марсель". (The Times)



Полузащитник "Барселоны" Йерри Мина намекнул на переход в "Манчестер Юнайтед". (Manchester Evening News)



Полузащитник "Юнайтед" Андрес Перейра обсудит с агентом свое будущее. (Manchester Evening News)



"Эвертон" лидирует в борьбе за защитника Маркоса Рохо, которого "Юнайтед" готов отпустить за 30 млн. фунтов. (Daily Mirror)



"Арсенал" может обменять своего полузащитника Аарона Рэмси на нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле. (The Sun)



"Арсенал" попросил у "Лацио" 7 млн. фунтов за нападающего Лукаса Переса. (talkSPORT)



"Арсенал" договорился о переходе своего голкипера Давида Оспины в "Бешикташ", и теперь решение за самим игроком. (Takvim)



"Тоттенхэм" ведет переговоры о покупке полузащитника "Валенсии" Жоффре Кондогбиа, оцениваемого в 72 млн. фунтов. (France Football)



Агент Кондогбиа отрицает контакт с "Тоттенхэмом". (Radio Esport)



"Лестер" возобновил интерес к защитнику "Мидлсбро" Бену Гибсону, опасаяь потерять Харри Магуайра. (Daily Mail)



"Лестер" оградит Магуайра от интереса "Юнайтед", увеличив зарплату защитника с 50 до 95 тыс. фунтов в неделю. (Daily Express)



"Лестер" готов отпустить нападающего Ислама Слимани за 18 млн. фунтов. (Leicester Mercury)



"Лестер" готов вернуть полузащитника "Челси" Данни Дринкуотера за 20 млн. фунтов. (Teamtalk)



За Дринкуотера собирается побороться и "Вест Хэм". (Daily Mirror)



"Вест Хэму" придется избавиться от одного-двух игроков, чтобы купить полузащитника "Барселоны" Андре Гомеша. (Mundo Deportivo)



"Бешикташ" и "Фенербахче" хотят арендовать нападающего "Ливерпуля" Дивока Ориги. (talkSPORT)



"Ньюкасл" и "Брайтон" сражаются за защитника "Вест Бромвича" Ахмеда Хегази. (ESPN)



"Ньюкасл" охотится за защитником "Аякса" и сборной Аргентины Николасом Тальяфико, который оценивается в 8 млн. фунтов. (Daily Star)



"Лион" надеется купить защитника "Кристал Пэлас" Мамаду Сако за 13 млн. фунтов. (Daily Mirror)



"Кардифф" нацелился на оцениваемого в 15 млн. фунтов нападающего "Уотфорда" Троя Дини. (The Sun)



"Вулверхэмптон" заинтересован в вингере "Мидлсбро" Адаме Траоре. (Sky Sports)



"Бернли" готов приобрести голкипера "Саутгемптона" Райана Фрэйзера, если Ник Поуп надолго угодит в лазарет. (Daily Express)



Другое



Игроки "Юнайтед" обеспокоены чересчур негативным настроением своего тренера Жозе Моуриньо перед стартом сезона. (Daily Mirror)



Бывший полузащитник "Юнайтед" Андерсон будет играть во втором турецком дивизионе. (The Sun)



Экс-тренер сборной Англии Свен-Еран Эрикссон ведет переговоры с Федерацией футбола Камеруна. (Sky Sports)



Полузащитник "Юнайтед" Поль Погба рассказал, что не стал красить свои волосы во время Чемпионата Мира, потому что был сосредоточен исключительно на футболе. (Manchester Evening News)