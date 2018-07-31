Виллиан: "Я очень счастлив в "Челси"

Вингер "Челси" Виллиан остудил спекуляции относительно своего ухода со "Стэмфорд Бридж" этим летом.

Как известно, в прошлом сезоне Виллиан не пользовался особым доверием со стороны Антонио Конте, однако даже после смены главного тренера и назначения Маурицио Сарри слухи насчет 29-летнего бразильца не утихли.



Пресса то и дело отправляет Виллиана в "Барселону", "Реал" и "Манчестер Юнайтед". Перед возвращением из отпуска и знакомством с Сарри вингер все же дал комментарий насчет своего будущего, уведомив о желании остаться в "Челси".



"Нет, я возвращаюсь в Англию. Я очень счастлив в "Челси". Я очень счастлив жить в Лондоне", — сообщил Виллиан бразильскому телеканалу Globo Esporte.