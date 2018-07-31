"Ливерпуль" готов только продать Ориги

Дивок Ориги "Ливерпуль" не будет рассматривать предложения по аренде нападающего Дивока Ориги и предпочитает сразу продать бельгийца.

После аренды в немецком "Вольфсбурге" нападающий с оптимизмом возвращался в "Ливерпуль". Однако отличная форма Даниэля Старриджа этим летом не дает Ориги шанса проявить себя.

Как стало известно Sky Sports, "красные" ответят отказом на любые предложения по аренде 23-летнего бельгийца. Если Дивок и покинет мерсисайдский клуб, то насовсем. Трансфер Ориги оценивается в 26 миллионов фунтов.

По информации источника, интерес к нападающему, выступающему за "Ливерпуль" с 2015 года, проявляют "Уотфорд" и "Валенсия". Возможно, внимание на Ориги обратят в Бундеслиге, где он забил семь голов при 24 матчах в старте.




Метки Ливерпуль, Ориги

Автор foxmcfc   

Дата 31.07.2018 00:05

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  1. gerrard08 31.07.2018 00:39 # gerrard08
    Ценник, конечно, ебанутый.
    Если лохонем кого-то то будет оч жестко.

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