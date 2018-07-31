"Ливерпуль" готов только продать Ориги
"Ливерпуль" не будет рассматривать предложения по аренде нападающего Дивока Ориги и предпочитает сразу продать бельгийца.
После аренды в немецком "Вольфсбурге" нападающий с оптимизмом возвращался в "Ливерпуль". Однако отличная форма Даниэля Старриджа этим летом не дает Ориги шанса проявить себя.
Как стало известно Sky Sports, "красные" ответят отказом на любые предложения по аренде 23-летнего бельгийца. Если Дивок и покинет мерсисайдский клуб, то насовсем. Трансфер Ориги оценивается в 26 миллионов фунтов.
По информации источника, интерес к нападающему, выступающему за "Ливерпуль" с 2015 года, проявляют "Уотфорд" и "Валенсия". Возможно, внимание на Ориги обратят в Бундеслиге, где он забил семь голов при 24 матчах в старте.
31.07.2018 00:05
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Ценник, конечно, ебанутый.
Если лохонем кого-то то будет оч жестко.
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