"Ливерпуль" готов только продать Ориги

"Ливерпуль" не будет рассматривать предложения по аренде нападающего Дивока Ориги и предпочитает сразу продать бельгийца.

После аренды в немецком "Вольфсбурге" нападающий с оптимизмом возвращался в "Ливерпуль". Однако отличная форма Даниэля Старриджа этим летом не дает Ориги шанса проявить себя.



Как стало известно Sky Sports, "красные" ответят отказом на любые предложения по аренде 23-летнего бельгийца. Если Дивок и покинет мерсисайдский клуб, то насовсем. Трансфер Ориги оценивается в 26 миллионов фунтов.



По информации источника, интерес к нападающему, выступающему за "Ливерпуль" с 2015 года, проявляют "Уотфорд" и "Валенсия". Возможно, внимание на Ориги обратят в Бундеслиге, где он забил семь голов при 24 матчах в старте.