"Фулхэм" согласовал компенсацию за Моусона

"Фулхэм" согласовал компенсацию в размере около 20 миллионов фунтов за центрального защитника "Суонси" Алфи Моусона.

Ранее этим летом интерес к Моусону проявляли "Бернли" и "Вест Хэм". "Дачники" последними обратились насчет Алфи, но оказались убедительнее конкурентов по Премьер-Лиге, сообщает Sky Sports.



Уже во вторник 24-летний англичанин пройдет медицинское обследование в лондонском клубе, после чего обсудит условия личного контракта. Таким образом, Алфи может стать третьим дорогостоящим приобретением "Фулхэма" в это окно после Жан-Мишеля Сери и Александара Митровича.



Добавим, что в прошлом сезоне Премьер-Лиги Моусон сыграл каждую минуту каждого матча "Суонси", но не смог уберечь валлийский клуб от выбывания в Чемпионшип. А в марте Алфи был вызван в сборную Англии, но так и не сыграл в товарищеских встречах с Голландией и Италией.