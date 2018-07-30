Лено предвкушает конкуренцию с "кумиром" Чехом

Новичок "Арсенала" Бернд Лено признался, что ему будет непривычно конкурировать за игровую практику с Петром Чехом, который был его кумиром в юности.

Не самая убедительная игра 36-летнего Чеха в прошлом сезоне заставила "канониров" потратить 22 миллиона фунтов этим летом на приглашение Лено из "Байера".



Теперь Петр и Бернд будут сражаться за роль основного голкипера "Арсенала", и 26-летний немец заранее понимает, что ему нужно быть на высоте, чтобы опередить кумира своей юности.



"У Петра большая карьера, за которую он выиграл множество трофеев. Он остается большим голкипером и большой личностью".



"Однако я должен следить за собой и играть в свою игру, очень упорно работая каждый день, чтобы быть первым выбором тренера".



"Я смогу многому научиться, работая бок о бок с Петром каждый день. Он обладает большим опытом и провел много матчей. У меня тоже много опыта, но у него гораздо больше, поэтому я смогу учиться у него".



"Он тот голкипер, которым я восхищался, когда рос. Я помню, что свой первый матч в Лиге Чемпионов, когда мне было 19, провел как раз против Петра. После матча он сказал, что я хорошо сыграл".



"Прошло семь лет, и мы вместе в "Арсенале". Это безумие", — цитирует Лено Daily Mirror.