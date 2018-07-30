"Челси" видит в Пулишиче замену для Виллиана
"Челси" сделает предложение о покупке атакующего полузащитника дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича, только если лишится вингера Виллиана.
Сегодня утром издание Daily Mirror сообщило, что "Челси" уже контактирует с коллегами из Дортмунде насчет приобретения Пулишича. Evening Standard спешит добавить, что интерес "синих" к Кристиану обусловлен опасениями потерять Виллиана.
Ранее этим летом "Барселона" сделала несколько предложений о покупке Виллиана, но все они были отклонены. Вместо того, чтобы продолжать борьбу за экс-игрока "Анжи" и "Шахтера", каталонский клуб решил потратиться на молодого Малкома.
Тем не менее, вероятность ухода 29-летнего бразильца со "Стэмфорд Бридж" все еще сохраняется. Интерес к Виллиану проявляют "Реал" и "Манчестер Юнайтед".
В данный момент "Челси" оценивает своего вингера в 70 миллионов фунтов. Если в остатке трансферного окна на Виллиана найдется покупатель, "синие" будут готовы выложить требуемые за Пулишича 62 млн. фунтов.
30.07.2018 21:00
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хазарда надо срочно сливать, пока там иски/асенсии не затащили чашек. не сольют хазарда сейчас, он и сарри и всех следующих тренеров выживет. мерзкий тип этот хазард.
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