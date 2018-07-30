"Челси" переключился с Пикфорда на Батленда

Джек Бутланд Не преуспев в своем стремлении переманить голкипера "Эвертона" Джордана Пикфорда, "Челси" переключил внимание на Джека Батленда из "Стоука".

На днях стало известно, что "Эвертон" собирается блокировать любые предложения по Пикфорду и уже готовит новый контракт на улучшенных условиях для своего первого номера, в котором "синие" видели наиболее желанную замену для Тибо Куртуа.

Эта неудача заставила "синих" вновь обратить внимание на 25-летнего Батленда. Дублер Пикфорда в сборной Англии не собирается засиживаться в Чемпионшипе и открыт к смене клуба.

Как сообщает Daily Mirror, "гончары" не хотят терять вратаря, но желание самого Джека сменить клуб может сыграть ключевую роль. В любом случае, "Стоук" оценивает Батленда в 30 миллионов фунтов.




Метки Батленд, Стоук, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 30.07.2018 20:00

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  1. mikkiynwa 30.07.2018 20:18 # mikkiynwa
    Ну и трансферы у пенсов просто пзд

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  2. glorfindel 30.07.2018 20:12 # glorfindel
    Батленд получше Пикфорда

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