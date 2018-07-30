"Фулхэм" выкупил Митровича у "Ньюкасла"

"Фулхэм" все-таки выкупил нападающего Александара Митровича у "Ньюкасла". Сделка оценивается в 22 миллиона фунтов.

Не найдя своего места в команде Рафаэля Бенитеса, на вторую половину прошлого сезона Митрович отправился в аренду в "Фулхэм", где проявил себя с лучшей стороны.



23-летний серб забил 12 голов при всего 17 выходах в старте и помог "дачникам" пробиться в Премьер-Лигу через победу в плей-офф Чемпионшипа.



По окончании прошлого сезона "Фулхэм" немедленно выразил желание выкупить Митровича, однако переговоры получились очень тяжелыми, и Александар даже был вынужден вернуться к тренировкам с "сороками".



Однако компромисс все-таки был достигнут, и сегодня Митрович вернулся в команду своего соотечественника Славиши Йокановича. Контракт Александара с "дачниками" рассчитан до 2023 года.



"Я очень доволен, рад и горд, что, наконец, оказался здесь и официально стал игроком "Фулхэма". Я предельно счастлив".



"Я люблю этих фанатов. Они удивительны, и у меня действительно хорошая связь с ними".



"Это большой клуб, и в последний год мы творили историю и добились больших вещей. Я хочу продолжать в том же духе. Мы хотим продолжать делать это, и с поддержкой всех наших болельщиков, думаю, мы сможем зайти еще дальше", — сообщил Митрович fulhamfctv.



Меж тем, как сообщает BBC, "Фулхэм" находится на пороге еще одного приобретения, собираясь заплатить 20 млн. фунтов за защитника"Суонси" Алфи Моусона.