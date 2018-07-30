"Фулхэм" выкупил Митровича у "Ньюкасла"

Александар Митрович "Фулхэм" все-таки выкупил нападающего Александара Митровича у "Ньюкасла". Сделка оценивается в 22 миллиона фунтов.

Не найдя своего места в команде Рафаэля Бенитеса, на вторую половину прошлого сезона Митрович отправился в аренду в "Фулхэм", где проявил себя с лучшей стороны.

23-летний серб забил 12 голов при всего 17 выходах в старте и помог "дачникам" пробиться в Премьер-Лигу через победу в плей-офф Чемпионшипа.

По окончании прошлого сезона "Фулхэм" немедленно выразил желание выкупить Митровича, однако переговоры получились очень тяжелыми, и Александар даже был вынужден вернуться к тренировкам с "сороками".

Однако компромисс все-таки был достигнут, и сегодня Митрович вернулся в команду своего соотечественника Славиши Йокановича. Контракт Александара с "дачниками" рассчитан до 2023 года.

"Я очень доволен, рад и горд, что, наконец, оказался здесь и официально стал игроком "Фулхэма". Я предельно счастлив".

"Я люблю этих фанатов. Они удивительны, и у меня действительно хорошая связь с ними".

"Это большой клуб, и в последний год мы творили историю и добились больших вещей. Я хочу продолжать в том же духе. Мы хотим продолжать делать это, и с поддержкой всех наших болельщиков, думаю, мы сможем зайти еще дальше", — сообщил Митрович fulhamfctv.

Меж тем, как сообщает BBC, "Фулхэм" находится на пороге еще одного приобретения, собираясь заплатить 20 млн. фунтов за защитника"Суонси" Алфи Моусона.



Метки Митрович, Ньюкасл, трансферы, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2018 19:50

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