"Челси" хочет купить Кальдару и Весино

Маттиа Кальдара Защитник "Ювентуса" Маттиа Кальдара и полузащитник "Интера" Матиас Весино пополнили список трансферных целей "Челси".

На протяжении последних недель "синие" пытались договориться о покупке Даниэле Ругани, однако на днях агент защитника сообщил, что "Ювентус" не желает отпускать защитника.

В сложившейся ситуации "Челси" переключил внимание на одноклубника Ругани Кальдару. По информации Evening Standard, лондонский клуб уже сделал предложение по 24-летнему итальянцу в размере 35.5 миллионов фунтов.

Также источник сообщает, что в минувший уикенд "Челси" установил контакт с "Интером" насчет Весино, о приобретении которого попросил новый главный тренер Маурицио Сарри, посчитав 26-летнего уругвайца идеальным игроком для своего стиля.

Сарри прекрасно знаком с Матиасом, который в свое время играл у него в "Эмполи". В случае приобретения Весино "Челси" может попрощаться с Тьемуэ Бакайоко или Данни Дринкуотером.

Добавим, что до закрытия летнего трансферного окна в Премьер-Лиге остается только 10 дней, а "Челси" пока приобрел лишь полузащитника Жоржиньо и подписал свободным агентом на роль третьего голкипера Роба Грина.



Метки Весино, Интер, Кальдара, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2018 19:00

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  1. vertigo-92 30.07.2018 19:48 # vertigo-92
    Пиздец, говноклуп)

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  2. mikkiynwa 30.07.2018 19:38 # mikkiynwa
    Днища, под стать клубу

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  3. monsieurgood 30.07.2018 19:37 # monsieurgood
    топовенько, даже необычно как-то. но поговорим, когда купят

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  4. zzspurs 30.07.2018 19:06 # zzspurs
    Супер усиление как раз под ЛЕ

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  5. satellite 30.07.2018 19:05 # satellite
    Как интересно.

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  6. alexomck 30.07.2018 19:04 # alexomck
    на конец-то перестали покупать непонятный шлак из Италии, с таким усилением чемпик можно не начинать.

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  7. role-playin 30.07.2018 19:02 # role-playin
    Очередная порция жопакост из сериала, класс.

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  8. farot 30.07.2018 19:01 # farot
    это кто такие?

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