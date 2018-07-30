"Челси" хочет купить Кальдару и Весино

Защитник "Ювентуса" Маттиа Кальдара и полузащитник "Интера" Матиас Весино пополнили список трансферных целей "Челси".

На протяжении последних недель "синие" пытались договориться о покупке Даниэле Ругани, однако на днях агент защитника сообщил, что "Ювентус" не желает отпускать защитника.



В сложившейся ситуации "Челси" переключил внимание на одноклубника Ругани Кальдару. По информации Evening Standard, лондонский клуб уже сделал предложение по 24-летнему итальянцу в размере 35.5 миллионов фунтов.



Также источник сообщает, что в минувший уикенд "Челси" установил контакт с "Интером" насчет Весино, о приобретении которого попросил новый главный тренер Маурицио Сарри, посчитав 26-летнего уругвайца идеальным игроком для своего стиля.



Сарри прекрасно знаком с Матиасом, который в свое время играл у него в "Эмполи". В случае приобретения Весино "Челси" может попрощаться с Тьемуэ Бакайоко или Данни Дринкуотером.



Добавим, что до закрытия летнего трансферного окна в Премьер-Лиге остается только 10 дней, а "Челси" пока приобрел лишь полузащитника Жоржиньо и подписал свободным агентом на роль третьего голкипера Роба Грина.