Миньоле приблизился к уходу из "Ливерпуля"

Симон Миньоле Голкипер Симон Миньоле приблизился к уходу из "Ливерпуля", не поехав с командой Юргена Клоппа на тренировочный сбор во Францию.

Этим летом "красные" обзавелись новым первым номером в лице Алиссона, дублером которого в новом сезоне, как ожидается, будет Лорис Кариус.

Естественно, Миньоле не будет мириться с ролью третьего голкипера на "Энфилде". Как сообщает Daily Mirror, в остатке трансферного окна Симон постарается подыскать для себя новый клуб, где он сможет играть регулярно.

Очередным намеком на то, что Миньоле вскоре покинет "Ливерпуль", стало отсутствие 30-летнего бельгийца среди игроков, которых сегодня Клопп увез на пять дней в Эвиан.

Добавим, на прошлой неделе стало известно, что свой запрос насчет Миньоле сделал "Бешикташ". Ожидается, что "красные" не будут препятствовать уходу Симона и попросят за голкипера относительно скромную сумму в 12 миллионов фунтов.



Метки Ливерпуль, Миньоле

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2018 18:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 30.07.2018 18:30 # manutd-20champ
    давай, покажи насекомому кто ты такой есть на самом деле

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  2. tigerpool 30.07.2018 18:30 # tigerpool
    В челси этого топарика

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  3. alexomck 30.07.2018 18:18 # alexomck
    12кк за легенду, повезло туркам.

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