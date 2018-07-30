Голкипер Симон Миньоле приблизился к уходу из "Ливерпуля", не поехав с командой Юргена Клоппа на тренировочный сбор во Францию.

Этим летом "красные" обзавелись новым первым номером в лице Алиссона, дублером которого в новом сезоне, как ожидается, будет Лорис Кариус.



Естественно, Миньоле не будет мириться с ролью третьего голкипера на "Энфилде". Как сообщает Daily Mirror, в остатке трансферного окна Симон постарается подыскать для себя новый клуб, где он сможет играть регулярно.



Очередным намеком на то, что Миньоле вскоре покинет "Ливерпуль", стало отсутствие 30-летнего бельгийца среди игроков, которых сегодня Клопп увез на пять дней в Эвиан.



Добавим, на прошлой неделе стало известно, что свой запрос насчет Миньоле сделал "Бешикташ". Ожидается, что "красные" не будут препятствовать уходу Симона и попросят за голкипера относительно скромную сумму в 12 миллионов фунтов.