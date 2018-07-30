"Бернли" потерял Ника Поупа на три месяца

Ник Поуп Голкипер "Бернли" Ник Поуп пропустит три месяца с вывихом плеча.

Ранее этим летом Поуп ездил со сборной Англии на Чемпионат Мира, но в России не сыграл ни минуты, а потому решил досрочно выйти из отпуска, чтобы помочь своему клубу в квалификации Лиги Европы.

Однако еще в самом начале матча против "Абердина" на прошлой неделе Ник повредил плечо и не смог продолжить игру, уступив свое место в воротах Андерсу Линдегору.

Сегодня 26-летний голкипер прошел углубленное обследование у профильного доктора, который установил, что Поуп вывихнул плечо и нуждается в операции.

ESPN ожидает, что на восстановление Поупу потребуется около трех месяцев. В отсутствие Ника защищать ворота "бордовых" будет Линдегор или Тим Хитон, который год назад сам перенес травму плеча и лишился места в стартовом составе.



Метки Бернли, Поуп, травмы

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2018 17:50

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  1. frankylamp 30.07.2018 17:52 # frankylamp
    выход господина хитона

    так и будут менять друг друга в лазарете

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