"Бернли" потерял Ника Поупа на три месяца

Голкипер "Бернли" Ник Поуп пропустит три месяца с вывихом плеча.

Ранее этим летом Поуп ездил со сборной Англии на Чемпионат Мира, но в России не сыграл ни минуты, а потому решил досрочно выйти из отпуска, чтобы помочь своему клубу в квалификации Лиги Европы.



Однако еще в самом начале матча против "Абердина" на прошлой неделе Ник повредил плечо и не смог продолжить игру, уступив свое место в воротах Андерсу Линдегору.



Сегодня 26-летний голкипер прошел углубленное обследование у профильного доктора, который установил, что Поуп вывихнул плечо и нуждается в операции.



ESPN ожидает, что на восстановление Поупу потребуется около трех месяцев. В отсутствие Ника защищать ворота "бордовых" будет Линдегор или Тим Хитон, который год назад сам перенес травму плеча и лишился места в стартовом составе.