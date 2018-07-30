Стекеленбург задержится в "Эвертоне" до 2020 года

Голкипер "Эвертона" Маартен Стекеленбург заключил с мерсисайдским клубом новый контракт на два года.

Напомним, Стекеленбург перебрался на "Гудисон Парк" летом 2016 по инициативе своего соотечественника Рональда Кумана, который тогда был главным тренером "ирисок".



В своем первом сезоне за "Эвертон" Маартен с переменным успехом вел борьбу с Жоэлем Роблесом за роль первого номера команды. Однако прошлым летом "ириски" приобрели Джордана Пикфорда, и опытный голландец крепко сел в запас.



Этим летом ходили слухи, что экс-голкипер "Фулхэма" и "Саутгемптона" может отправиться в "Лилль", однако 35-летний Стекеленбург принял решение остаться в "Эвертоне" и сегодня на 12 месяцев продлил сотрудничество со своим клубом.



"Джордан очень хорошо провел сезон 2017/18 и великолепно выступил на Чемпионате Мира за сборную Англии. Я понимаю свою роль и постараюсь навязать конкуренцию Джордану, заставляя его играть еще лучше", — сообщил Стекеленбург.