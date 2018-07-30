"Марсель" готов заплатить 13 миллионов фунтов за Жиру

"Марсель" готов предложить "Челси" 13 миллионов фунтов за нападающего Оливье Жиру.

Как известно, в данный момент главный тренер "Челси" Маурицио Сарри охотится за нападающим "Ювентуса" Гонсало Игуаином, который демонстрировал выдающуюся результативность в период их совместной работы в "Наполи".



Также Сарри уже выразил поддержку Альваро Морате и дал понять, что хочет помочь испанцу заиграть в Премьер-Лиге. Все это сгущает тучи над 31-летним Жиру, который до сих пор не вернулся к тренировкам после выступления на Чемпионате Мира в России за сборную Франции.



Как стало известно Daily Mirror, этой ситуацией надеется воспользоваться "Марсель", который уже пытался приобрести Жиру прошлым летом, предлагая "Арсеналу", где тогда выступал Оливье, 18 млн. фунтов в качестве компенсации.



На сей раз "Марсель", вернувшийся за Жиру после неудачных переговоров с "Ниццей" по Марио Балотелли, готов заплатить за соотечественника 13 млн. фунтов и предложить Оливье контракт с зарплатой в 5 млн. фунтов в год.