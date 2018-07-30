"Марсель" готов заплатить 13 миллионов фунтов за Жиру
"Марсель" готов предложить "Челси" 13 миллионов фунтов за нападающего Оливье Жиру.
Как известно, в данный момент главный тренер "Челси" Маурицио Сарри охотится за нападающим "Ювентуса" Гонсало Игуаином, который демонстрировал выдающуюся результативность в период их совместной работы в "Наполи".
Также Сарри уже выразил поддержку Альваро Морате и дал понять, что хочет помочь испанцу заиграть в Премьер-Лиге. Все это сгущает тучи над 31-летним Жиру, который до сих пор не вернулся к тренировкам после выступления на Чемпионате Мира в России за сборную Франции.
Как стало известно Daily Mirror, этой ситуацией надеется воспользоваться "Марсель", который уже пытался приобрести Жиру прошлым летом, предлагая "Арсеналу", где тогда выступал Оливье, 18 млн. фунтов в качестве компенсации.
На сей раз "Марсель", вернувшийся за Жиру после неудачных переговоров с "Ниццей" по Марио Балотелли, готов заплатить за соотечественника 13 млн. фунтов и предложить Оливье контракт с зарплатой в 5 млн. фунтов в год.
30.07.2018 17:00
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маловато будет, топарь же.
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Кто дешевле за салат заплатит?
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ну просто бизнескар
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А за сколько он перешёл зимой?
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со статой 3 гола за 4 месяца, слишком дорогой ценник на него повесили
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