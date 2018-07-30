"Марсель" готов заплатить 13 миллионов фунтов за Жиру

Оливье Жиру "Марсель" готов предложить "Челси" 13 миллионов фунтов за нападающего Оливье Жиру.

Как известно, в данный момент главный тренер "Челси" Маурицио Сарри охотится за нападающим "Ювентуса" Гонсало Игуаином, который демонстрировал выдающуюся результативность в период их совместной работы в "Наполи".

Также Сарри уже выразил поддержку Альваро Морате и дал понять, что хочет помочь испанцу заиграть в Премьер-Лиге. Все это сгущает тучи над 31-летним Жиру, который до сих пор не вернулся к тренировкам после выступления на Чемпионате Мира в России за сборную Франции.

Как стало известно Daily Mirror, этой ситуацией надеется воспользоваться "Марсель", который уже пытался приобрести Жиру прошлым летом, предлагая "Арсеналу", где тогда выступал Оливье, 18 млн. фунтов в качестве компенсации.

На сей раз "Марсель", вернувшийся за Жиру после неудачных переговоров с "Ниццей" по Марио Балотелли, готов заплатить за соотечественника 13 млн. фунтов и предложить Оливье контракт с зарплатой в 5 млн. фунтов в год.



Метки Жиру, Марсель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 30.07.2018 18:31 # manutd-20champ
    маловато будет, топарь же.

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  2. scouser2005 30.07.2018 18:01 # scouser2005
    Кто дешевле за салат заплатит?

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  3. frankylamp 30.07.2018 17:32 # frankylamp
    ну просто бизнескар

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  4. makeewadim 30.07.2018 17:10 # makeewadim
    А за сколько он перешёл зимой?

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  5. pistolero-lfc 30.07.2018 17:02 # pistolero-lfc
    со статой 3 гола за 4 месяца, слишком дорогой ценник на него повесили

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