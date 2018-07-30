Махрез будет готов к старту сезона

Новичок "Манчестер Сити" Рияд Махрез избежал серьезной травмы и уже на этой неделе возобновит тренировки.

Алжирец, обошедшийся "Сити" в 60 миллионов фунтов этим летом, получил травму в товарищеском матче с "Баварией" на прошлой неделе, после чего покинул расположение "Сити" в США и отправился домой на костылях.



К счастью для главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолы, углубленное медобследование не выявило у Махреза серьезного повреждения лодыжки. Как сообщает официальный сайт клуба, уже на этой неделе Рияд возобновит тренировки и, возможно, даже сыграет в матче за Суперкубок Англии с "Челси" в ближайшие выходные.



Эта новость определенно должна обрадовать Гвардиолу, который на старте сезона не может рассчитывать на Кевина Де Брюйне, Рахима Стерлинга и Габриэля Жезуса.