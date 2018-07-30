Моуриньо просит всех сборников МЮ выйти из отпуска

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо попросил всех сборников прервать отпуск и помочь команде на старте сезона.

Прямо сейчас Моуриньо не может рассчитывать на Поля Погба, Ромелу Лукаку, Джесси Лингарда и Маруана Феллайни, которые забрались со своими сборными до поздних стадий Чемпионата Мира в России, а в данный момент находятся в отпуске.



Жозе надеется, что все они последуют примеру Фила Джонса и Маркуса Рэшфорда и вернутся с каникул раньше времени. По мнению Моуриньо, в противном случае у "Юнайтед" будут большие проблемы на старте сезона.



"Все наши парни заслужили перерыв, но я надеюсь, что кто-нибудь из них поступит как Рэшфорд с Филом Джонсом и вернется раньше срока. Команде нужна их помощь на старте сезона, к которому мы подходим с большими проблемами", - сообщил Моуриньо The Independent.