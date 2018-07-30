Моуриньо просит всех сборников МЮ выйти из отпуска

Погба и Лукаку Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо попросил всех сборников прервать отпуск и помочь команде на старте сезона.

Прямо сейчас Моуриньо не может рассчитывать на Поля Погба, Ромелу Лукаку, Джесси Лингарда и Маруана Феллайни, которые забрались со своими сборными до поздних стадий Чемпионата Мира в России, а в данный момент находятся в отпуске.

Жозе надеется, что все они последуют примеру Фила Джонса и Маркуса Рэшфорда и вернутся с каникул раньше времени. По мнению Моуриньо, в противном случае у "Юнайтед" будут большие проблемы на старте сезона.

"Все наши парни заслужили перерыв, но я надеюсь, что кто-нибудь из них поступит как Рэшфорд с Филом Джонсом и вернется раньше срока. Команде нужна их помощь на старте сезона, к которому мы подходим с большими проблемами", - сообщил Моуриньо The Independent.




Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 30.07.2018 15:00

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  1. mrjingles 30.07.2018 15:11 # mrjingles
    Ну под всеми он подразумевает покбу, просто ссыт показывать пальцем

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  2. red-devil-4ever 30.07.2018 15:10 # red-devil-4ever
    лул, как же все по п*зде идет с его нытьем то
    похоже и здесь ничего не изменится, Мавр дольше 3 сезона не продержится

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  3. gerrard08 30.07.2018 15:07 # gerrard08
    Мдааа.
    Сборники лфк хотят вернуться раньше сроков, Клоп не разрешает ибо интенсивный сезон был у них.
    Сборники скама не хотят возвращаться, чмоу настаивает на их возвращении раньше времени.

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