Моуриньо просит всех сборников МЮ выйти из отпуска
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо попросил всех сборников прервать отпуск и помочь команде на старте сезона.
Прямо сейчас Моуриньо не может рассчитывать на Поля Погба, Ромелу Лукаку, Джесси Лингарда и Маруана Феллайни, которые забрались со своими сборными до поздних стадий Чемпионата Мира в России, а в данный момент находятся в отпуске.
Жозе надеется, что все они последуют примеру Фила Джонса и Маркуса Рэшфорда и вернутся с каникул раньше времени. По мнению Моуриньо, в противном случае у "Юнайтед" будут большие проблемы на старте сезона.
"Все наши парни заслужили перерыв, но я надеюсь, что кто-нибудь из них поступит как Рэшфорд с Филом Джонсом и вернется раньше срока. Команде нужна их помощь на старте сезона, к которому мы подходим с большими проблемами", - сообщил Моуриньо The Independent.
30.07.2018 15:00
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Последние комментарии:
Ну под всеми он подразумевает покбу, просто ссыт показывать пальцем
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лул, как же все по п*зде идет с его нытьем то
похоже и здесь ничего не изменится, Мавр дольше 3 сезона не продержится
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Мдааа.
Сборники лфк хотят вернуться раньше сроков, Клоп не разрешает ибо интенсивный сезон был у них.
Сборники скама не хотят возвращаться, чмоу настаивает на их возвращении раньше времени.
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