"Юнайтед" купит Моуриньо еще одного игрока

Боссы "Манчестер Юнайтед" понимают разочарование главного тренера Жозе Моуриньо и попытаются купить ему еще одного игрока.

На прошлой неделе Моуриньо выдал огненный спич после товарищеского матча с "Миланом". Жозе раскритиковал трансферную кампанию МЮ, пожаловался на череду травм и непрофессионализм Антонио Валенсии и Антони Мартиаля.



Как стало известно The Guardian, боссы клуба понимают недовольство тренера. Более того, исполнительный директор "Юнайтед" Эд Вудворд уже заверил португальца: "дьяволам" не нужно продавать, прежде чем покупать новичка.



По информации источника, Моуриньо настаивает на приобретении крайнего нападающего и центрального защитника. Его приоритет – Иван Перишич из "Интера" и Харри Магуайр из "Лестера". В клубе уверены, что смогут купить тренеру как минимум одного игрока.