"Юнайтед" купит Моуриньо еще одного игрока
Боссы "Манчестер Юнайтед" понимают разочарование главного тренера Жозе Моуриньо и попытаются купить ему еще одного игрока.
На прошлой неделе Моуриньо выдал огненный спич после товарищеского матча с "Миланом". Жозе раскритиковал трансферную кампанию МЮ, пожаловался на череду травм и непрофессионализм Антонио Валенсии и Антони Мартиаля.
Как стало известно The Guardian, боссы клуба понимают недовольство тренера. Более того, исполнительный директор "Юнайтед" Эд Вудворд уже заверил португальца: "дьяволам" не нужно продавать, прежде чем покупать новичка.
По информации источника, Моуриньо настаивает на приобретении крайнего нападающего и центрального защитника. Его приоритет – Иван Перишич из "Интера" и Харри Магуайр из "Лестера". В клубе уверены, что смогут купить тренеру как минимум одного игрока.
30.07.2018 14:00
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Ути-мути-пути... Только не плачь, седой капризный дедушка..
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Вымолил каких-то днарей... Нормального никого купить не может. Да к нему никто и не пойдёт.
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как детей развел, Моур гений.
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го виллиана за 100-ку, ПЛИИИИИИИИИЗ
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Виллиана подпишут скорее всего
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