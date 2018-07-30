"Юнайтед" купит Моуриньо еще одного игрока

Моуриньо и Вудворд Боссы "Манчестер Юнайтед" понимают разочарование главного тренера Жозе Моуриньо и попытаются купить ему еще одного игрока.

На прошлой неделе Моуриньо выдал огненный спич после товарищеского матча с "Миланом". Жозе раскритиковал трансферную кампанию МЮ, пожаловался на череду травм и непрофессионализм Антонио Валенсии и Антони Мартиаля.

Как стало известно The Guardian, боссы клуба понимают недовольство тренера. Более того, исполнительный директор "Юнайтед" Эд Вудворд уже заверил португальца: "дьяволам" не нужно продавать, прежде чем покупать новичка.

По информации источника, Моуриньо настаивает на приобретении крайнего нападающего и центрального защитника. Его приоритет – Иван Перишич из "Интера" и Харри Магуайр из "Лестера". В клубе уверены, что смогут купить тренеру как минимум одного игрока.




Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 30.07.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1867

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  1. scouser2005 30.07.2018 14:45 # scouser2005
    Ути-мути-пути... Только не плачь, седой капризный дедушка..

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  2. benefactor 30.07.2018 14:28 # benefactor
    Вымолил каких-то днарей... Нормального никого купить не может. Да к нему никто и не пойдёт.

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  3. alexomck 30.07.2018 14:26 # alexomck
    как детей развел, Моур гений.

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  4. mousta 30.07.2018 14:02 # mousta
    го виллиана за 100-ку, ПЛИИИИИИИИИЗ

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  5. tigerpool 30.07.2018 14:01 # tigerpool
    Виллиана подпишут скорее всего

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