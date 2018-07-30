"Челси" не продаст Куртуа, если не найдет ему замену

"Челси" не продаст голкипера Тибо Куртуа, если не сумеет найти ему достойную замену.

Только сегодня выяснилось, что "Челси" потерпит неудачу в попытке заполучить Джордана Пикфорда из "Эвертона". Мерсисайдский клуб не желает терять голкипера, на которого "синие" нацелились этим летом.



Как стало известно Sky Sports, будущее Куртуа напрямую зависит от того, сможет ли "Челси" найти ему замену. Если "синие" не подберут альтернативу Пикфорду, то Тибо останется на "Стэмфорд Бридж" в следующем сезоне.



До той поры Челси не собирается даже вступать в переговоры с "Реалом" по поводу Куртуа. Сумма отступных и личный контракт с Тибо при этом не должны стать проблемой для "сливочных", уточняет источник.