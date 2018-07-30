Старридж нацелился на новый контракт с "Ливерпулем"
Ярко начав предсезонную подготовку, нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж нацелился на новый контракт с "красными".
Блестящая игра за "Ливерпуль" этим летом позволила Старриджу попасть в планы главного тренера Юргена Клоппа на сезон. Теперь Даниэль нацелен на новый контракт с "красными".
"Думаю, мне было полезно уехать в аренду (в "Вест Бромвич"). Я ни о чем не жалею, даже несмотря на травмы. Этот опыт сделал меня сильнее как человека. Можно сказать, он закалил меня".
"Я развиваюсь не только как человек, но и как футболист. Вы можете прибавить в любой ситуации, главное – захотеть. Игра в другом клубе позволяет понять, что нужно сделать, чтобы выйти на новый уровень. Вот почему я так голоден до побед прямо сейчас. На каждую тренировку я выхожу с позитивным настроем", - сообщил Старридж The Telegraph.
30.07.2018 12:00
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Одно поломка, и тебе пи3да. И да ни одного слово про контракт!
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https://ibb.co/caxfOo
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Давай,Дани постарайся - ты красный,а красные борется до конца!
Источник: http://fapl.ru/posts/64177/
он из синего стал красным, то ли полинял, то ли перекрасился...
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the best forward of england for 7 years
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забавно если эта ленивая стеклотара разведет лфк на бабки ещё раз)
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В матче с МЮ был не плох, даже перемещаться научился, бегать больше стал. Видно, Стар старается
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Успехов тебе Данни.. Ты уже не мальчик, пора включать мозги и начать пахать, как мужик.
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Главное не травмируйся
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Давай,Дани постарайся - ты красный,а красные борется до конца!
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