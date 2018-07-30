Старридж нацелился на новый контракт с "Ливерпулем"

Даниэль Старридж Ярко начав предсезонную подготовку, нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж нацелился на новый контракт с "красными".

Блестящая игра за "Ливерпуль" этим летом позволила Старриджу попасть в планы главного тренера Юргена Клоппа на сезон. Теперь Даниэль нацелен на новый контракт с "красными".

"Думаю, мне было полезно уехать в аренду (в "Вест Бромвич"). Я ни о чем не жалею, даже несмотря на травмы. Этот опыт сделал меня сильнее как человека. Можно сказать, он закалил меня".

"Я развиваюсь не только как человек, но и как футболист. Вы можете прибавить в любой ситуации, главное – захотеть. Игра в другом клубе позволяет понять, что нужно сделать, чтобы выйти на новый уровень. Вот почему я так голоден до побед прямо сейчас. На каждую тренировку я выхожу с позитивным настроем", - сообщил Старридж The Telegraph.




Метки Ливерпуль, Старридж

Автор foxmcfc   

Дата 30.07.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1030

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Последние комментарии:




  1. firmino9 30.07.2018 13:13 # firmino9
    Одно поломка, и тебе пи3да. И да ни одного слово про контракт!

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  2. monsieurgood 30.07.2018 13:11 # monsieurgood
    https://ibb.co/caxfOo

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  3. kojan 30.07.2018 12:58 # kojan
    Давай,Дани постарайся - ты красный,а красные борется до конца!

    Источник: http://fapl.ru/posts/64177/
    он из синего стал красным, то ли полинял, то ли перекрасился...

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  4. chr1s8rown 30.07.2018 12:45 # chr1s8rown
    the best forward of england for 7 years

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  5. alexomck 30.07.2018 12:38 # alexomck
    забавно если эта ленивая стеклотара разведет лфк на бабки ещё раз)

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  6. lfc4eva 30.07.2018 12:26 # lfc4eva
    В матче с МЮ был не плох, даже перемещаться научился, бегать больше стал. Видно, Стар старается

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  7. scouser2005 30.07.2018 12:25 # scouser2005
    Успехов тебе Данни.. Ты уже не мальчик, пора включать мозги и начать пахать, как мужик.

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  8. tigerpool 30.07.2018 12:23 # tigerpool
    Главное не травмируйся

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  9. liverpool-kutais 30.07.2018 12:18 # liverpool-kutais
    Давай,Дани постарайся - ты красный,а красные борется до конца!

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