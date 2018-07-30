Старридж нацелился на новый контракт с "Ливерпулем"

Ярко начав предсезонную подготовку, нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж нацелился на новый контракт с "красными".

Блестящая игра за "Ливерпуль" этим летом позволила Старриджу попасть в планы главного тренера Юргена Клоппа на сезон. Теперь Даниэль нацелен на новый контракт с "красными".



"Думаю, мне было полезно уехать в аренду (в "Вест Бромвич"). Я ни о чем не жалею, даже несмотря на травмы. Этот опыт сделал меня сильнее как человека. Можно сказать, он закалил меня".



"Я развиваюсь не только как человек, но и как футболист. Вы можете прибавить в любой ситуации, главное – захотеть. Игра в другом клубе позволяет понять, что нужно сделать, чтобы выйти на новый уровень. Вот почему я так голоден до побед прямо сейчас. На каждую тренировку я выхожу с позитивным настроем", - сообщил Старридж The Telegraph.