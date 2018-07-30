Моуриньо исключил продажу Байи

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что по-прежнему рассчитывает на защитника Эрика Байи.

На финише прошлого сезона Байи всерьез опасался за свое будущее на "Олд Траффорд". Эрик остался на скамейке в нескольких матчах подряд, после чего захотел лично переговорить с Моуриньо.



Однако даже интерес "дьяволов" к Тоби Алредевейрелду и Харри Магуайру не означает, что Жозе потерял доверие к защитнику. Наоборот, Моуриньо восхищается игровыми качествами Байи.



"Он не должен был играть с "Ливерпулем", мы даже не хотели вносить его в заявку на игру. Но когда мы увидели, что Смоллинг чувствует себя не лучшим образом, он сам принял решение сыграть. Это подчеркивает, каким командным игроком он является".



"Вот почему он играет за нас и вот почему он останется и будет играть за нас дальше. Любой команде нужны такие ребята, как он или Андер Эррера. Они могут помочь клубу в любой момент", - сообщил Моуриньо ESPN.