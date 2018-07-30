Фосу-Менса хочет остаться в "Юнайтед"
Юный защитник Тимоти Фосу-Менса не хочет снова уходить в аренду и считает, что может пригодиться на "Олд Траффорд" в новом сезоне.
Подготовка "красных дьяволов" к новому сезону оказалась омрачена отсутствием целого ряда игроков и недостаточным усилением на трансферном рынке, как считает главный тренер Жозе Моуриньо.
20-летний Фосу-Менса, который минувший сезон провел в аренде в "Кристал Пэлас", видит в этом шанс для себя.
"Я провел прошлый год в "Кристал Пэлас", и я думаю, я прибавил и вернулся более классным игроком. Я вернулся, чтобы доказать, что теперь стал лучше. Я упорно работаю, а там станет видно".
"Я могу играть правого защитника, правого вингбека, центрального защитника, в полузащите. Мне все годится. Во время турне я поиграл центрального защитника и правого вингбека, так что это не проблема для меня. Я бы не смог встать лишь в ворота — это было бы очень плохо", — цитирует Тимоти Goal.
30.07.2018 10:25
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Давно пора этого товарища к основе подпускать. При ЛВГ ещё видно было, что потенциал сильнейший.
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