Фосу-Менса хочет остаться в "Юнайтед"

Тимоти Фосу-Менса Юный защитник Тимоти Фосу-Менса не хочет снова уходить в аренду и считает, что может пригодиться на "Олд Траффорд" в новом сезоне.

Подготовка "красных дьяволов" к новому сезону оказалась омрачена отсутствием целого ряда игроков и недостаточным усилением на трансферном рынке, как считает главный тренер Жозе Моуриньо.

20-летний Фосу-Менса, который минувший сезон провел в аренде в "Кристал Пэлас", видит в этом шанс для себя.

"Я провел прошлый год в "Кристал Пэлас", и я думаю, я прибавил и вернулся более классным игроком. Я вернулся, чтобы доказать, что теперь стал лучше. Я упорно работаю, а там станет видно".

"Я могу играть правого защитника, правого вингбека, центрального защитника, в полузащите. Мне все годится. Во время турне я поиграл центрального защитника и правого вингбека, так что это не проблема для меня. Я бы не смог встать лишь в ворота — это было бы очень плохо", — цитирует Тимоти Goal.



Метки Манчестер Юнайтед, Фосу-Менса

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2018 10:25

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  1. udaff 30.07.2018 10:31 # udaff
    Давно пора этого товарища к основе подпускать. При ЛВГ ещё видно было, что потенциал сильнейший.

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