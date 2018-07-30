"Эвертон" предложит Пикфорду улучшенный контракт

Джордан Пикфорд По возвращении Джордана Пикфорда из отпуска "Эвертон" собирается предложить своему голкиперу новый контракт на улучшенных условиях.

Напомним, Пикфорд защищает ворота "ирисок" с прошлого лета, когда он был куплен у "Сандерленда" за 30 миллионов фунтов. Уверенный сезон за мерсисайдский клуб произвел впечатление на главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта, и тот сделал Джордана своим первым номером на Чемпионат Мира в России.

24-летний Пикфорд сполна воспользовался этим шансом, громко заявив о себе на мундиале. Джордан сыграл ключевую роль в достижении англичанами полуфинальной стадии и, по слухам, заинтересовал такие клубы, как "Челси" и "Бавария".

Однако "Эвертон" надеется оградить своего стража ворот от интереса грандов. Как сообщает Sky Sports, на стартовавшей неделе Пикфорд вернется из отпуска и первым делом будет приглашен к столу переговоров, чтобы обсудить продление сотрудничества.

Независимо от исхода переговоров, продажа Пикфорда этим летом выглядит крайне маловероятной. "Эвертон" полон уверенности, что Джордан останется на "Гудисон Парк" надолго.



Метки Пикфорд, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2018 09:00

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