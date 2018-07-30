"Эвертон" предложит Пикфорду улучшенный контракт

По возвращении Джордана Пикфорда из отпуска "Эвертон" собирается предложить своему голкиперу новый контракт на улучшенных условиях.

Напомним, Пикфорд защищает ворота "ирисок" с прошлого лета, когда он был куплен у "Сандерленда" за 30 миллионов фунтов. Уверенный сезон за мерсисайдский клуб произвел впечатление на главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта, и тот сделал Джордана своим первым номером на Чемпионат Мира в России.



24-летний Пикфорд сполна воспользовался этим шансом, громко заявив о себе на мундиале. Джордан сыграл ключевую роль в достижении англичанами полуфинальной стадии и, по слухам, заинтересовал такие клубы, как "Челси" и "Бавария".



Однако "Эвертон" надеется оградить своего стража ворот от интереса грандов. Как сообщает Sky Sports, на стартовавшей неделе Пикфорд вернется из отпуска и первым делом будет приглашен к столу переговоров, чтобы обсудить продление сотрудничества.



Независимо от исхода переговоров, продажа Пикфорда этим летом выглядит крайне маловероятной. "Эвертон" полон уверенности, что Джордан останется на "Гудисон Парк" надолго.