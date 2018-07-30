Давид Луис хочет остаться в "Челси"

Давид Луис Защитник Давид Луис заявил, что не хочет уходить из "Челси" и уже проникся любовью к философии нового главного тренера Маурицио Сарри.

Напомним, в прошлом сезоне Луис угодил в опалу к Антонио Конте, предшественнику Сарри. 31-летний бразилец не появлялся на футбольном поле в рамках Премьер-Лиги с начала февраля.

Однако смена наставника обещает Давиду новое начало, поэтому экс-защитник ПСЖ не помышляет об уходе и готов сражаться за свое будущее на "Стэмфорд Бридж". Луис надеется, что сработается с Сарри.

"Я вернулся в "Челси", чтобы остаться. Когда я принимал решение вернуться сюда из Парижа, то делал это для того, чтобы выиграть Премьер-Лигу и добиться чего-нибудь с "Челси". Я очень счастлив здесь".

"Я люблю философию Сарри. Мы играем высоко, много прессингуем в техничной манере. Каждый день он старается помочь нам постигнуть его философию".

"Новая философия всегда требует времени. Но это также зависит и от нас. Если мы погрузимся в работу и каждый день будем делать определенные вещи на тренировках, то сможем научиться очень быстро", — цитирует Луиса Sky Sports.



Метки Луис, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2018 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1081

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. papka-legend 30.07.2018 09:01 # papka-legend
    днище кучерявое

    (ответить)

  2. ask 30.07.2018 08:38 # ask
    У колбасников пуканы горят

    (ответить)

  3. vyrentz 30.07.2018 08:06 # vyrentz
    Доктора философии, блять

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: