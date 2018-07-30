Давид Луис хочет остаться в "Челси"
Защитник Давид Луис заявил, что не хочет уходить из "Челси" и уже проникся любовью к философии нового главного тренера Маурицио Сарри.
Напомним, в прошлом сезоне Луис угодил в опалу к Антонио Конте, предшественнику Сарри. 31-летний бразилец не появлялся на футбольном поле в рамках Премьер-Лиги с начала февраля.
Однако смена наставника обещает Давиду новое начало, поэтому экс-защитник ПСЖ не помышляет об уходе и готов сражаться за свое будущее на "Стэмфорд Бридж". Луис надеется, что сработается с Сарри.
"Я вернулся в "Челси", чтобы остаться. Когда я принимал решение вернуться сюда из Парижа, то делал это для того, чтобы выиграть Премьер-Лигу и добиться чего-нибудь с "Челси". Я очень счастлив здесь".
"Я люблю философию Сарри. Мы играем высоко, много прессингуем в техничной манере. Каждый день он старается помочь нам постигнуть его философию".
"Новая философия всегда требует времени. Но это также зависит и от нас. Если мы погрузимся в работу и каждый день будем делать определенные вещи на тренировках, то сможем научиться очень быстро", — цитирует Луиса Sky Sports.
30.07.2018 08:00
Просмотров: 1081
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
днище кучерявое
(ответить)
У колбасников пуканы горят
(ответить)
Доктора философии, блять
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий