"Челси" ведет переговоры о покупке Пулишича

"Челси" вступил в переговоры с дортмундской "Боруссией" о приобретении атакующего полузащитника Кристиана Пулишича.

В минувший уикенд в прессе появилась информация, что "Боруссия" выразила готовность продать свою восходящую звезду этим летом. Клуб из Дортмунда решил, что сейчас идеальный момент для этого, ведь интерес к Пулишичу предельно высок, а от действующего контракта Кристиана остается еще два года.



Известно, что серьезный интерес к 19-летнему игроку сборной США имеет "Ливерпуль", чей главный тренер Юрген Клопп отлично знаком с Пулишичем по совместной работе в Дортмунде.



Однако Daily Mirror утверждает, что "Ливерпуль" рискует упустить свою давнюю трансферную цель. В данный момент "Челси" обходит своих конкурентов по Премьер-Лиге и уже договаривается с "Боруссией" об условиях трансфера Кристиана.



Покупка одного из ярчайших молодых талантов европейского футбола может обойтись "синим" в 65 миллионов фунтов.