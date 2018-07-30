"Челси" ведет переговоры о покупке Пулишича

Кристиан Пулишич "Челси" вступил в переговоры с дортмундской "Боруссией" о приобретении атакующего полузащитника Кристиана Пулишича.

В минувший уикенд в прессе появилась информация, что "Боруссия" выразила готовность продать свою восходящую звезду этим летом. Клуб из Дортмунда решил, что сейчас идеальный момент для этого, ведь интерес к Пулишичу предельно высок, а от действующего контракта Кристиана остается еще два года.

Известно, что серьезный интерес к 19-летнему игроку сборной США имеет "Ливерпуль", чей главный тренер Юрген Клопп отлично знаком с Пулишичем по совместной работе в Дортмунде.

Однако Daily Mirror утверждает, что "Ливерпуль" рискует упустить свою давнюю трансферную цель. В данный момент "Челси" обходит своих конкурентов по Премьер-Лиге и уже договаривается с "Боруссией" об условиях трансфера Кристиана.

Покупка одного из ярчайших молодых талантов европейского футбола может обойтись "синим" в 65 миллионов фунтов.



Метки Боруссия, Пулишич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2018 07:00

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 30.07.2018 07:23 # largo-winch
    откуда у Челси денюжки? уж не с продажи ли Азара?

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  2. alexomck 30.07.2018 07:19 # alexomck
    отличная замена куртуа будет, да.

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  3. kos9k 30.07.2018 07:13 # kos9k
    будь он нужен ЛФК-его бы уже давно оформили

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