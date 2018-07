Светская хроника за понедельник

"Реал" сделал предложение по Тибо Куртуа и Виллиану. Жозе Моуриньо поссорился с Эдом Вудвордом. "Челси" признан самым ненавидимым клубом Премьер-Лиги. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Реал" предложил "Челси" 100 миллионов фунтов за голкипера Тибо Куртуа и вингера Виллиана. (Daily Mail)



"Реал" отказался от приобретения плеймейкера Эдена Азара, за которого "Челси" запросил неподъемную для Королевского клуба сумму в 200 млн. фунтов. (Daily Express)



"Челси" сделал запрос насчет полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича. (Calciomercato)



"Челси" может побороться за защитника "Ювентуса" Маттиа Кальдару. (Corriere della Sera)



Нападающий "Челси" Оливье Жиру ведет переговоры с "Марселем". (Eurosport)



Жиру останется в "Челси" и будет сражаться за место в составе "синих". (Daily Mail)



"Манчестер Юнайтед" обратил внимание на защитника "Барселоны" Йерри Мину как на альтернативу Харри Магуайру из "Лестера". (Daily Mail)



Магуайр хочет перейти в "Юнайтед", но не будет просить "Лестер" отпустить его. (Daily Mirror)



"Манчестер Сити" принял предложение "Вулверхэмптона" по Александру Зинченко, но сам игрок не хочет уходить от "горожан". (Daily Mirror)



Полузащитник "Севильи" Стивен Нзонзи, за которым охотился "Арсенал", договорился о переходе в "Рому". (Calciomercato)



"Уотфорд" хочет арендовать нападающего Дивока Ориги, за которого "Ливерпуль" установил цену в 26 млн. фунтов. (Daily Mirror)



"Астон Вилла" обратилась насчет аренды нападающего "Ливерпуля" Бена Вудберна. (The Telegraph)



"Ливерпуль" принял предложение "Русенборга" в 3.5 млн. фунтов о покупке полузащитника Педро Чиривеллы. (Liverpool Echo)



"Ньюкасл" близок к аренде нападающего "Вест Бромвича" Саломона Рондона. (Daily Mail)



"Фулхэм" лидирует в борьбе за защитника "Суонси" Алфи Моусона, оцениваемого в 25 млн. фунтов. (Sky Sports)



Полузащитник "Леванте Джефферсон Лерма устроил забастовку после того, как его клуб отклонил предложение "Борнмута" в 24 млн. фунтов. (Daily Mirror)



"Эвертон" завершит приобретение защитника "Барселоны" Люки Диня в ближайшие 24 часа. (Sky Sports)



"Бернли" готов предложить 500 тыс. фунтов за 37-летнего нападающего "Стоука" Питера Крауча. (The Sun)



"Кристал Пэлас" и "Порту" сражаются за полузащитника "Вест Хэма" Шейху Куяте. (Daily Mirror)



Другое



"Милан" может предложить контракт экс-тренеру "Челси" Антонио Конте с зарплатой в 5.5 млн. фунтов в год. (Daily Mirror)



FA собирается увеличить зарплату главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта в два раза — до 5 млн. фунтов в год. (Daily Mail)



Отношения главного тренера "Юнайтед" Жозе Моуриньо и исполнительного директора Эда Вудворда достигли своей низшей точки из-за разногласий насчет трансферной политики клуба. (Daily Mail)



Роман Абрамович договаривается о продаже "Челси" сэру Джиму Ратклиффу, богатейшему человеку Британии. Сумма сделки может составить 2 млрд. фунтов. (Secret Footballer)



Полузащитник Фред получил в "Юнайтед" 17-й номер, оставшийся от Дейли Блинда. (Manchester Evening News)



"Тоттенхэм" предусмотрел на своем новом стадионе возможность конвертировать тысячи сидячих мест в стоячие в течение часа. (The Times)



Уэйн Руни забил свой первый гол за "Ди Си Юнайтед" и в этом же матче сломал нос. (BBC)



7 сентября главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сыграет за команду легенд дортмундской "Боруссии" против команды друзей Романа Вайденфеллера. (Liverpool Echo)



У нападающего "Челси" Альваро Мораты родилась двойня. (The Sun)



Болельщики назвали "Челси" самым ненавидимым клубом Премьер-Лиги. Следом за "синими" идут "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Вест Хэм" и "Арсенал". (Football.London)