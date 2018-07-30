Жоржиньо: главный персонаж в перестройке "Челси"

Перестройку "Челси" на свой манер главный тренер Маурицио Сарри начал с воссоединения с Жоржиньо. Попробуем разобраться, что принесет экс-полузащитник "Наполи" в лондонский клуб и как изменит игру "синих".

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис давно приучил итальянцев к резким высказываниям, и даже уход популярного Маурицио Сарри в "Челси" сопровождался недовольными комментариями его экс-босса.



Де Лаурентис обвинил Сарри в том, что тот потерял веру в неаполитанцев, что и подтолкнуло его к приглашению Карло Анчелотти. Продав в "Челси" вслед за тренером полузащитника Жоржиньо, президент также отметил: новый наставник лондонцев хотел забрать с собой едва ли не всю команду. Ограничиться пришлось одним — и только после того, как Анчелотти дал добро на этот трансфер.



"Желание забрать почти всю команду" — это, наверняка, преувеличение, но отчасти Де Лаурентис может быть прав. Сарри приехал в Лондон не просто как еще один тренер "Челси". Итальянец — один из тех специалистов, которые кардинально меняют команды под свое видение футбола, и оно также кардинально отличается от того, к чему привыкли на "Стэмфорд Бридж". В каком-то смысле будет именно так: многие кадры могут остаться прежними, но под руководством Сарри мы увидим другую команду. И если не привезет в Англию много "своих" игроков, то с ним точно приедут идеи, способные до неузнаваемости изменить стиль игры "Челси".



Вопрос дальнейшего терпения руководства клуба будет определяющим на этом пути, но "синие" уже пошли на поворотный для себя шаг, пригласив Сарри. Впервые за 15 лет "Челси" делает ставку на тренера, который известен благодаря своему стилю и так называемой "философии", а не умению добиваться фактического результата и выигрывать трофеи.



Неизвестно, как много изменений должен сделать Сарри, чтобы его методы были эффективными, но, возможно, свой главный ход новый тренер лондонцев уже совершил. Приобретение Жоржиньо — рожденного в Бразилии игрока сборной Италии — должно быть ключевым для построения новой команды. Настолько, насколько Сарри не похож на типичного тренера "Челси", настолько же Жоржиньо не похож на типичного опорного полузащитника этой команды. Экс-игрока "Наполи" отличают совсем не те качества, что и его предшественников и нынешних партнеров по команде.



Сам футболист идет дальше: по словам Жоржиньо, его стиль не привычен для английского футбола в целом. "Вероятно, моя манера игры — это не то, к чему привыкли в Англии, но я очень надеюсь, что она впишется здесь, и я точно буду делать все возможное для этого. Я люблю действовать за пределами своей штрафной зоны — быть тем футболистом, который получает мяч и организовывает игру".



Нельзя сказать, что этот стиль в чем-то уникален для Премьер-Лиги — футболистов похожего типа хватало и до появления Жоржиньо. Но он определенно потребует множества изменений от "Челси". Команда, которая привыкла к контратакующей игре и схеме с тремя защитниками, будет перестраиваться на 4-3-3 и брать мяч под свой контроль. Сарри любит позиционные атаки, любит строить их через короткий пас, и отдает в этом важную роль именно Жоржиньо — человеку, ассистирующему тем, кто делает голевые передачи на других.



Способности Жоржиньо проявлялись еще на юношеском уровне в "Вероне", но именно Сарри — тренер, раскрывший потенциал итальянского бразильца в полной мере. В более вертикальной игре Рафы Бенитеса Жоржиньо часто был потерянной фигурой, и он наверняка мог покинуть Неаполь, если бы испанец задержался на своей должности лишний год. Но для Сарри он стал находкой, как игрок с высокой культурой паса и хорошим позиционным чутьем, способным в конкретной модели компенсировать нехватку классического разрушителя в глубине поля.



В "Челси" у Сарри будет один из лучших разрушителей мира в лице Нголо Канте. Одна из задач тренера — сделать так, чтобы качества двух очень разных исполнителей успешно сочетались в одной команде. Они также привыкли к разным вещам, но, скорее, адаптироваться в этой ситуации придется итальянцу. Варианты их расположения могут быть разными: с более глубоким использованием Жоржиньо (как было в первой товарищеской встрече "Челси") и двумя центрахавами впереди, одним из которых будет Канте. Другой вариант: опускать ниже француза, но меняя привычную позицию Жоржиньо, который теперь будет находиться ближе к атакующей группе игроков.



Какой бы вариант ни был выбран, сам факт присутствия такого игрока — большое изменение для игры "Челси". Лондонцы привыкли ставить на более динамичных исполнителей в центральной линии. Сеск Фабрегас, игравший в глубине (в паре с Матичем) при Жозе Моуриньо, выглядел исключением, но и он провел много лет в английском футболе. Для Жоржиньо многие вещи будут в новинку: более высокий темп игры станет для него вызовом, и на раннем этапе стоит ожидать проблем для "Челси" именно в этом вопросе. Особенно это касается встреч с командами, агрессивно и высоко прессингующими своих соперников: Жоржиньо будет сложно вести игру команды из глубины. Тем более что он — при умении читать игру и отдавать передачи на средней дистанции — пока не проявлял больших навыков длинного паса. Они не сильно необходимы ему для игры в команде Сарри, но могут быть спасительным инструментом в дни, когда "Челси" будет проходит болезненный этап перестройки.



Для того, чтобы сложился общий тренерский "пазл" Маурицио Сарри, быстрая адаптация Жоржиньо необходима. Это не тот случай, когда новый тренер берет своего игрока на замену одному из игроков предшественника. Бывший полузащитник "Наполи" никого не меняет: его качества несвойственны ни одному из футболистов "Челси", а его приход — это событие, за которым могут цепочкой последовать изменения в игре других футболистов. В перестройке лондонцев под руководством Сарри этот полузащитник — ключевой персонаж. Забирать почти всю команду их Неаполя Маурицио не имело смысла. По-настоящему важно было забрать Жоржиньо.



Иван Громиков специально для FAPL.ru