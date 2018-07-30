Алиссон может забрать 1-й номер у Кариуса

Алиссон Новичок "Ливерпуля" Алиссон намекнул, что может забрать у своего конкурента Лориса Кариуса игровой номер.

Напомним, ранее в этом месяце Алиссон стал самым дорогим голкипером мира. Трансфер 25-летнего бразильца из "Ромы" обошелся "красным" в 67 миллионов фунтов.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уже подтвердил, что в новом сезоне Алиссон потеснит Кариуса в статусе основного голкипера, однако на этом черная полоса Лориса может не закончиться.

В данный момент именно Кариусу принадлежит свитер с первым номером в "Ливерпуле". На протяжении тех двух лет, что Лорис находится на "Энфилде", он неоднократно использовал в социальных сетях хеш-тег "#LK1".

Однако Liverpool Echo предполагает, что вскоре Лорис может лишиться 1-го номера. Намеком на это является запись в инстаграме Алиссона, который поведал, что направляется в Англию, сопроводив свое сообщение хеш-тегом "#AB1".

Добавим, свой первый матч за "Ливерпуль" Алиссон сыграет в следующую субботу против "Наполи".



Метки Алиссон, Кариус, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2018 05:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 30.07.2018 05:27 # alexomck
    женщину, машину и половину з/п. слышь, лохматый, сюда подойди, да.

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  2. gin 30.07.2018 05:18 # gin
    Они решили Кариуса добить

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  3. skychnie-oboi 30.07.2018 05:09 # skychnie-oboi
    У Кариуса уже давно номер - НОЛЬ.

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