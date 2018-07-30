Алиссон может забрать 1-й номер у Кариуса

Новичок "Ливерпуля" Алиссон намекнул, что может забрать у своего конкурента Лориса Кариуса игровой номер.

Напомним, ранее в этом месяце Алиссон стал самым дорогим голкипером мира. Трансфер 25-летнего бразильца из "Ромы" обошелся "красным" в 67 миллионов фунтов.



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уже подтвердил, что в новом сезоне Алиссон потеснит Кариуса в статусе основного голкипера, однако на этом черная полоса Лориса может не закончиться.



В данный момент именно Кариусу принадлежит свитер с первым номером в "Ливерпуле". На протяжении тех двух лет, что Лорис находится на "Энфилде", он неоднократно использовал в социальных сетях хеш-тег "#LK1".



Однако Liverpool Echo предполагает, что вскоре Лорис может лишиться 1-го номера. Намеком на это является запись в инстаграме Алиссона, который поведал, что направляется в Англию, сопроводив свое сообщение хеш-тегом "#AB1".



Добавим, свой первый матч за "Ливерпуль" Алиссон сыграет в следующую субботу против "Наполи".