Моуриньо – фаворит на первое тренерское увольнение в новом сезоне Премьер-Лиги

Жозе Моуриньо Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" стал фаворитом букмекеров на первое тренерское увольнение в сезоне Премьер-Лиги 2018/19.

Как известно, в своих предыдущих клубах португальский специалист никогда не задерживался дольше, чем на три года, а предстоящий сезон будет как раз третьим для Жозе на "Олд Траффорд".

Не менее важно, что этот предсезонный период Моуриньо проводит с несвойственным даже себе количеством жалоб. Жозе недоволен отсутствующими игроками, травмами, недостаточным усилением.

Как отмечает Daily Mail, букмекеры не оставили без внимания эту ситуацию и считают, что сезон, который стартует менее чем через две недели, может оборваться для Моуриньо очень рано.

Наравне с Жозе, среди фаворитов на первое тренерское увольнение в Премьер-Лиге значатся Клод Пюэль из "Лестера", Хави Грасия из "Уотфорда" и Рафаэль Бенитес из "Ньюкасла".



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2018 00:05

Количество просмотров Просмотров: 1432

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  1. lfc-krr 30.07.2018 01:34 # lfc-krr
    И кто вместо него? Конте?)

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  2. gerrard08 30.07.2018 01:25 # gerrard08
    нооооу(

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  3. monsieurgood 30.07.2018 01:14 # monsieurgood
    скажет, что ,кароч, все лохи - не поняли его футбольного гения, и умчится в Китай.

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  4. monsieurgood 30.07.2018 00:44 # monsieurgood
    нуууу этооооо бууудеееееттттт прооооосто зааааеееебиииись. хе хе хе

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  5. cruise877 30.07.2018 00:31 # cruise877
    скорее бы это сбылось

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  6. ganinilyha 30.07.2018 00:29 # ganinilyha
    Хд лол

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  7. os 30.07.2018 00:28 # os
    Ну тут понятно, болелы подключатся и тогда точно попрут
    А за что Пюэля увольнять? Играют здорово при нём, но руководство после шального чемпионства считает по-другому видимо. Топ-клубом себя возомнили уже)

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