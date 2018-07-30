Моуриньо – фаворит на первое тренерское увольнение в новом сезоне Премьер-Лиги
Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" стал фаворитом букмекеров на первое тренерское увольнение в сезоне Премьер-Лиги 2018/19.
Как известно, в своих предыдущих клубах португальский специалист никогда не задерживался дольше, чем на три года, а предстоящий сезон будет как раз третьим для Жозе на "Олд Траффорд".
Не менее важно, что этот предсезонный период Моуриньо проводит с несвойственным даже себе количеством жалоб. Жозе недоволен отсутствующими игроками, травмами, недостаточным усилением.
Как отмечает Daily Mail, букмекеры не оставили без внимания эту ситуацию и считают, что сезон, который стартует менее чем через две недели, может оборваться для Моуриньо очень рано.
Наравне с Жозе, среди фаворитов на первое тренерское увольнение в Премьер-Лиге значатся Клод Пюэль из "Лестера", Хави Грасия из "Уотфорда" и Рафаэль Бенитес из "Ньюкасла".
30.07.2018 00:05
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И кто вместо него? Конте?)
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нооооу(
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скажет, что ,кароч, все лохи - не поняли его футбольного гения, и умчится в Китай.
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нуууу этооооо бууудеееееттттт прооооосто зааааеееебиииись. хе хе хе
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скорее бы это сбылось
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Хд лол
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Ну тут понятно, болелы подключатся и тогда точно попрут
А за что Пюэля увольнять? Играют здорово при нём, но руководство после шального чемпионства считает по-другому видимо. Топ-клубом себя возомнили уже)
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