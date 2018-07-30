Моуриньо – фаворит на первое тренерское увольнение в новом сезоне Премьер-Лиги

Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" стал фаворитом букмекеров на первое тренерское увольнение в сезоне Премьер-Лиги 2018/19.

Как известно, в своих предыдущих клубах португальский специалист никогда не задерживался дольше, чем на три года, а предстоящий сезон будет как раз третьим для Жозе на "Олд Траффорд".



Не менее важно, что этот предсезонный период Моуриньо проводит с несвойственным даже себе количеством жалоб. Жозе недоволен отсутствующими игроками, травмами, недостаточным усилением.



Как отмечает Daily Mail, букмекеры не оставили без внимания эту ситуацию и считают, что сезон, который стартует менее чем через две недели, может оборваться для Моуриньо очень рано.



Наравне с Жозе, среди фаворитов на первое тренерское увольнение в Премьер-Лиге значатся Клод Пюэль из "Лестера", Хави Грасия из "Уотфорда" и Рафаэль Бенитес из "Ньюкасла".