"Челси" готов отпустить Дринкуотера

Новый главный тренер "Челси" Маурицио Сарри готов отказаться от услуг полузащитника Данни Дринкуотера этим летом.

Напомним, Дринкуотер перебрался на "Стэмфорд Бридж" из "Лестера" лишь в заключительный день летнего трансферного окна 2017 года. С тех пор из-за высокой конкуренции и собственных проблем со здоровьем Данни отметился лишь пятью появлениями в старте в рамках Премьер-Лиги.



В новом сезоне ситуация с игровым временем 28-летнего англичанина может только усугубиться, ведь недавно Сарри воссоединился со своим бывшим подопечным по "Наполи" Жоржиньо, вдобавок после успешной аренды на "Стэмфорд Бридж" вернулся Рубен Лофтус-Чик.



Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, Дринкуотеру нет места в планах Сарри. "Синие" готовы выслушать предложения насчет полузащитника, который может заинтересовать свой бывший клуб "Лестер", а также "Саутгемптон" и "Кристал Пэлас".