Лаллана: "Я в оптимальной форме"

Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана объявил, что вернулся в свою оптимальную форму и предвкушает старт нового сезона.



Почти весь прошлый сезон Лаллана провел в лазарете, приняв участие лишь в 15 матчах за "красных" и не попав в заявку сборной Англии на ЧМ-2018.



30-летний Лаллана надеется, что его пятый сезон на "Энфилде" сложится совершенно иначе, нежели предыдущий. Адам убежден, что отлично готов к матчу первого тура Премьер-Лиги против "Вест Хэма" 12 августа.



"Я в оптимальной форме уже четыре недели или вроде того. Летом я тренировался по индивидуальной программе и работал сверхурочно, потому что особо не нуждался в отдыхе".



"Я просто рад вернуться, хорошо себя и предвкушаю старт сезона", — сообщил Лаллана Sky Sports.