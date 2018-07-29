Лукас Моура: "Тоттенхэм" больше, чем ПСЖ"

Вингер Лукас Моура считает "Тоттенхэм" клубом более высокого уровня нежели ПСЖ и надеется в новом сезоне завоевать со "шпорами" какой-нибудь трофей.

Напомним, Моура перебрался в Северный Лондон из Парижа лишь в январе по сделке стоимостью 25 миллионов фунтов. Вторую половину прошлого сезона Лукас потратил на адаптацию, но в новой кампании намерен продемонстрировать свои лучшие качества и доказать, что сделал правильный выбор, оправившись к "шпорам".



"Тоттенхэм" — большой клуб. Они, пожалуй, больше, чем ПСЖ, если судить по структуре. "Тоттенхэм" произвел на меня впечатление, и я был рад отправиться сюда".



"У меня очень хорошие отношения с тренером. Я верю, что мы можем провести большой сезон и выиграть трофей. За этим я и пришел — чтобы выиграть трофей, потому что я верю в команду, в проект. Мы способны творить историю".



"Теперь я готов показывать свою лучшую игру, потому что я целиком провел предсезонный период с командой. Это важно, потому что здесь очень по-другому, а Премьер-Лига очень сложна. Однако теперь я лучше готов, чтобы показать свой талант", — сообщил Моура Daily Mail.